May Lam：「我經常搭車暈車浪，但我職業係巴士司機。」25歲的她五年前考到私家車車牌，至今已有兩年駕駛巴士經驗。她常被人以為是巴士迷才當巴士司機，實情是原本只打算考車牌代步的她，想到既然要考車牌，不如就做巴士司機，因為這職業很有使命感。

現時為九巴半職車長的May，月入約一萬三千元。她從小到大乘坐巴士都暈車浪，不是暈就是嘔，於是讓每個乘客舒舒服服到達目的地就成了她當巴士司機的目標，但當了巴士司機後，她發現並非司機問題，而是巴士車款問題。她指出，由於舊款巴士的油門和迫力遲鈍，所以司機較難控制，避震效果相對也比新款巴士差，因此乘客容易暈車浪。

駕駛巴士雖稱不上很難，但必定累，May曾有一段時間經常駕駛71A線和75K線，這兩條路線都採用舊式巴士車款。舊車款的軚盤和油門偏重，特別對女生而言，駕駛時需要比較用力，所以下班後會肌肉疲累。巴士司機責任重大，並非只沿巴士路線開車就可以了，除要留意路面狀況，還要兼顧車上的乘客。入職兩年，揸過不同路線，除了上述路線，還有「首航」的71B及74A、75X、271等。

哪條路線最難應付？不是行駛時間約一小三十分鐘的74A，而是71B，因為71B路程短（富亨至大埔中心循環線），每天出車亦只有兩部巴士，駕駛的次數較多，她每天都要重新跟當日另一位車長互相配合休息時間。

帶飯盒返工 同事以為外賣妹

May是行內數一數二年輕的女巴士司機，初入行時同事都誤會她是來找失物的乘客，也有同事以為她是巴士站長女兒，試過帶飯盒上班時，有同事誤會她是負責送外賣，從沒有想過她是一個巴士司機。曾經有乘客因May是女司機而瞧不起她，那乘客一上車就立刻以鄙視的眼神瞧着May說：「女司機！」身形細小加上年紀輕，令不少乘客都質疑她的駕駛技術。見工前，她告訴家人會到九巴公司求職，她母親也擔心她的駕駛技術，叮囑她不要撞車，但May深信大眾認為女人駕駛技術差這個謬誤，是可以改變的。

女生冒失、駕駛技術差、逆線行駛、不懂泊車……May全都不認同。當巴士司機後，她反而增加了駕駛私家車的安全意識，因為她清楚知道大型車輛的盲點在哪裏，所以當自己駕駛私家車時會盡量避開盲點。當大家以為大型車比小型車更難控制，May反而認為大型車的視野較廣闊和安全，更能看清路面情況，「因為坐喺前轆前面，同埋又坐得高，揸車仔就好似唔係睇到好多嘢。」

May乘搭巴士上班時，都會站在駕駛席旁觀察司機的駕駛竅門。被問到之前一直駕駛小型私家車，上班時要駕駛體積龐大的巴士會不會不習慣，她表示巴士和其他車輛最大分別是長度，亦是最難適應的地方。駕駛私家車很少會特別顧及車尾，但巴士長度由十至十二米八不等，駕駛時需提防車尾會撞到物件。另外，May也得花點時間適應巴士軚盤的大小，巴士軚盤大，比私家車左右需要各多一圈軚。每次入彎，巴士需要開到很前才可轉彎，但私家車一起步就可以乾淨利落地轉彎。May舉例，如74A行大埔公路，相對比較多彎，較考功夫，但慶幸路段並不難轉。

揸棍波小福星 假日熟習路線

為提升駕駛技術，May下班後還會駕駛自己的棍波「小福星」Toyota Starlet EP91去練習巴士路線。此車被稱為「飛仔車」，飆車一族很喜歡買來改裝，雖然這車性能不是特別突出，但勝在有很多配件可以後期改裝。可是May並不着重性能表現，她買這部車全因車身細小可愛和耗油量低，並謂女生駕車不會太兇狠，所以前驅車和後驅車並沒有分別，買車只取決於外觀。她笑說：「有次駕駛小褔星經過巴士站，突然有『幻聽』，聽到有乘客按鐘想下車，差點扭了入巴士站。」

自買入此車後，May養成morning drive的習慣，她喜歡假日早上驅車到石澳和鹿頸。「自己揸車，冇乘客，又冇巴士長度限制，自己規劃路線，想去邊就去邊，停邊就停邊，想播乜音樂就播乜音樂。」雖然May喜歡駕駛巴士，但認為morning drive才是真正屬於自己的時間。她嚮往自由，喜歡慢慢揸車，沿路欣賞風景，享受一個人單純的駕駛時光，掌握自己的方向、控制自己的軚盤。

採訪：葉家淇

拍攝：尹彥翹、陳濤