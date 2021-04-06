講起電單車、鐵騎士，大家腦海不期然浮現穿黑皮褸、戴墨鏡的型男在公路上風馳電掣的畫面。其實電單車非男人專利，Bowl Li身形嬌小卻越騎越辣，由原本的綿羊仔Yamaha Force 155變成現在的啡呤Kawasaki Ninja 400，越來越惡。

Bowl駕駛了綿羊仔約三年，眼前的Kawasaki Ninja 400則駕駛了一年多。令身為攝影師的她下定決心考棍波牌的原因相當單純，只因被Kawasaki Ninja 400的霸氣外形深深吸引，擁有啡呤（fairing、大包圍）的設計造型，與Racing Car外觀近似，但操控上則接近街車。「我最喜歡它樣子夠惡，那些充滿稜角的設計最吸引我。」低重心也是對它情有獨鍾的原因，「我身形較矮小，恰好Ninja 400車身較低，讓我可以從容駕駛。」

Kawasaki Ninja 400的設計靈感不少來自同品牌的仿賽系列作H2，如雙前大燈及擾流板的設計，予人一種非常戰鬥格的野性感覺，一騎上它，血液就彷彿燃燒起來。動力方面，對Bowl來說也是恰到好處，「400cc的油缸容量已經足夠，再大容量如1,000cc的車種，在香港根本無用武之地。」

Bowl對Kawasaki Ninja 400一見鍾情，更為Ninja 400考棍波牌。「一開始接觸電單車是在越南當背包客的時候，朋友讓我試騎了一架綿羊，我就決定回港考牌。」考獲電單車牌後，她順理成章買了人生第一輛電單車──Yamaha Force 155綿羊仔。經過好一陣子，她透過這部綿羊仔認識了很多車友。慢慢地，她開始發現自己的「最愛」。

炒車入院兩周 跌倒起身繼續揸

「第一次接觸Ninja 400是在女騎的車聚，當時我還是駕駛着綿羊仔，第一次看到它便被它的外形深深吸引，很有現代感，由女騎士駕駛，感覺特別有型。」接觸過這輛戰鬥格十足的電單車後，她便開始研究Racing Car、仿賽類型車及其他不同車款，覺得趴住揸相當有型。在多番研究下，還是喜歡當初看到的，最後於一年前購入一輛二手Kawasaki Ninja 400。

Bowl身高只有155cm，駕馭啡呤這類車種其實有點吃力，她亦坦言初初駕駛Kawasaki Ninja 400時不太適應，無時無刻要踮着腳尖駕駛。「我試過摔車很多次，主要都是在斜路或掉頭的時候發生，幸好沒有發生過大車禍。」

最嚴重一次，她與逆線行走的私家車相遇，「當時我順線行駛，有輛逆線行走的私家車突然切向我，撞中我的電單車，我的腳壓傷了，在醫院住了兩星期接受治療。」

苦苦堅持，全因被此車的優美線條和輪廓完全俘虜，跌到，起身，再跌到，再起身，跌多少次也要繼續駕駛，亦因為美觀原因，Bowl最初不肯為愛車安裝保護設備。「這是一輛二手車，上手車主是位男士，他身高腳長，自然容易駕馭，因此也沒有甚麼安全裝備，同時我也不想安裝後會影響此車外觀。後來，因為實在摔車太多次了，最後決定安裝PK膠，駕駛時自然更安全。」

女騎要克服的絕對不只是身高障礙，就連一些打扮習慣，都要為電單車捨棄。「我已經放棄了髮型，出門前也不會刻意造型，因為只要戴上頭盔，髮型就會亂掉，另外騎車時的衣着也有很多禁忌，例如不能穿鬆身背心，因為騎車時會飄起。」

對於身高及打扮上的適應，Bowl不介意，反而大家對女駕駛者的態度才是她最介懷的事。「有不少人都瞧不起女駕駛者，但我認為男或女駕駛都沒有分別，最重要是駕駛態度，幸好這些都是外人的看法，電單車界反而會更願意幫助女騎士。」

放棄打扮 望私家車善待鐵騎士

比一般人幸運的是，Bowl家人很支持她駕駛電單車，由於父母都有駕駛經驗，相信更易理解這一點，父親更嚷着說要一起學習駕駛電單車，朋友和男朋友也覺得她駕駛電單車很有型。

放棄了打扮，也吃過不少苦頭，但問到她有沒有後悔，她卻表示無法想像沒有電單車的日子是如何，最喜歡在車上自由自在的感覺，覺得很痛快。最後，Bowl希望私家車司機能更善待鐵騎士，在道路上互相尊重，這樣香港的鐵騎士文化也能更進步，未來她也希望可在外國駕駛電單車，體驗更多。

Kawasaki Ninja 400

引擎：四衝水冷DOHC八活瓣並列雙汽缸

排氣量：399cc

馬力：45ps /10,000rpm

扭力：3.9kg-m/8,000rpm

傳動形式：鏈條

傳動系統：濕式多片鏈傳動六前速

長×闊×高：1,990×710×1,120mm

採訪：戴力楊

攝影：尹彥翹、陳濤