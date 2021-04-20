曾幾何時，Audi allroad、Volvo Cross Country及Subaru Outback這類把底盤升高的越野旅行車都是不少有品味人士愛選用的座駕，藝人吳鎮宇、陳慧珊、黃德斌，以及方中信也曾是捧場客。但隨着SUV的熱潮降臨，這類越野旅行車在香港買少見少，今時今日也只剩下新推出的第六代Subaru Outback孤軍作戰。

雖說「掃把佬」這部剛來港的Outback是第六代全新車型，但實際上看起來跟第五代並沒有太大分別，也許是Subaru的設計語言仍未改朝換代所致。話雖如此，廠方則強調一切重大改變是一般人看不見的，因新車轉用了SGP（Subaru Global Platform）模組化底盤，新底盤加強了車架的一體化設計並用上新組裝方式，令整體車架剛性加強了70%，從而提升操控穩定性。

至於車身尺寸方面，新Outback的長闊高只比上一代略為增加，軸距依舊維持在2,745mm，因此後排空間跟上一代沒有太大分別。

輕觸式開尾門 感應彎位路人

作為Subaru的旗艦旅行車，尾箱空間當然不能小，因此尾箱容量高達522公升，比起上一代增加了10公升。值得一提的是，Subaru Outback沒有如其他旅行車般配備腳踢電尾門，反而設計了一套近距離觸碰系統，用家只需要將手踭或手掌放在車尾Subaru徽章的位置，尾箱便會自動打開。

說到今代Subaru Outback的重點，定必是它的內櫳設計和科技，Outback是首部採用11.6吋縱置式大屏幕的Subaru新車，因此車內絕大部份功能也交由這塊大屏幕處理，而屏幕的反應和介面尚算快捷清晰，它亦是香港首部支援縱置Apple CarPlay介面的新車。

不過所謂的新屏幕也不及車內的DMS智能駕駛警示系統厲害，簡單來說這就是一套擁有鏡頭的人臉識別系統，可以保存最多5名駕駛者的座椅、側鏡、儀錶板，以及冷氣設定，系統更能在駕駛者分心或困倦時作出提示。不過比較矛盾的是，這套系統的敏感度相當高，所以每當你駕駛時觸碰那塊11.6吋屏幕的時候，系統或會警告你駕駛時不要分心。

除了這套DMS智能駕駛警示系統，Outback亦配備了最新一代的EyeSight 4.0主動式安全系統。雖然EyeSight 4.0在功能上跟上一代大致相同，但更新了硬件，令鏡頭的偵測能力和角度都有所加強，其預防碰撞自動煞車系統可以預先感應到轉角位的行人或障礙物。

相信對於不少Subaru車迷來說，turbo是Subaru不可或缺的元素，但非常可惜，現時全線來港的Subaru一律都是自然吸氣Boxer引擎配Lineartronic CVT波箱，Outback所配用的是一副FB25D的2.5公升自然吸氣Boxer引擎，最大馬力為169PS，峯值扭力為252Nm。雖然表面上跟第五代相若，但廠方聲稱新引擎有90%都是採用新設計和新零件，究竟這個數字是否屬實當然是有待觀察。

冇turbo收晒火 入彎穩如山

新引擎最明顯的改變是用了直噴技術，同時低扭亦比上一代加強了。但開起來的時候，這套動力組合總是有着一種「佛系」的感覺，無論怎樣催促油門，速度也總不會像從前的turbo掃把佬般發狂加速，或許這就是「掃把佬」成熟過後「收火」的表現吧。

至於操控方面，Outback受惠於新車架高剛性的特點以及對稱式全時四驅，意味過彎表現是出奇地安穩，不論是高速或低速彎角，Outback都能夠輕鬆應對。有着如此優秀的特性，卻沒有一副動力強勁的引擎去配合，難免會令人覺得十分可惜。

總括而言，新一代Subaru Outback在香港推出，就注定成為一部定位另類的家庭車，特別是$399,800的售價。接近40萬心理關口，相信不少買家覺得有點奢侈。不過需知道Outback是Subaru現時的旗艦車型，因此甚麼Harman Kardon音響、360度環迴泊車鏡頭、Nappa真皮座椅、原廠導航系統、活動式車頂行李架、以及全套主動式安全系統都一應俱全，要在本地市場找一部設備如此齊全的越野旅行車，似乎真的沒有對手。

Subaru Outback 2.5i-T EyeSight

引擎：2,498cc 水平對向4汽缸

馬力：169PS/5,000-5,800rpm

扭力：252Nm/3,800rpm

傳動：無段變速，四驅

售價：$399,800

查詢：意美汽車

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂