猶記得今年1月初試駕Ariel Nomad，那份癲狂的加速感仍不時在腦海浮現，心想打後會不會遇到一部比Nomad更「喪心病狂」的車之際，有讀者居然借出珍藏年半、香港唯一的Ariel Atom 4給我試車，我的鼻尖瞬即冒汗，血液又即時沸騰起來了。

顧名思義，Atom 4就是Ariel Atom車系第四代，性能是前所未見的強，它由原先的第三代本田K24 2.4公升機械增壓直四引擎，改用本田K20C 2公升Turbo直四引擎。沒錯，這副新引擎正正是本田FK8 Civic Type R的動力心臟，戰鬥力絕對毋庸置疑。除配搭新引擎外，Atom 4還用上全新設計的車架，新車架用上直徑更粗的鐵管，剛性也比之前加強15%。

甚麼機件改動全屬數字資料，無謂紙上談兵，當然要來一趟真實試駕方知Atom 4有幾震撼。這部可以在香港路面合法駕駛的仿方程式高性能跑車，車主依正常程序出牌，設220匹、280匹及320匹三段式引擎輸出調校，筆者剛跳入駕駛席，當然是由淺入深，先試初級220匹輸出，動力之澎湃已足夠你在幾秒間失去駕駛執照，但尚未達到Nomad的癲狂程度。熱身夠了，我膽子也壯大了，便開始嘗試第二級280匹輸出的威力，最明顯分別就是渦輪增壓力明顯比之前大得多，推背感亦比之前強烈，轉多兩個圈，開始感覺到Nomad的癲狂漸漸被Atom 4掩蓋了。

極速320匹馬力 眼前景象變形

豁出去了，決心追尋痛快速度感，我一咬牙把按鈕扭到最極端的第三級，Atom 4那320匹最大馬力和420Nm峯值扭力終於完全釋放出來。沒誇張，行大直路，油門一踩到底，眼前景象開始變得模糊甚至有少少變形，猶如進入時光隧道般奇幻。如此快，全因為輕，除受惠只得600多kg的車重，亦有賴Atom 4屬沒有車門、車頂及擋風玻璃的原始設計。當然，Atom 4並非一部只懂得直路狂奔的道路賽車，彎路表現也教人玩得痛快，因為輕身，駕駛時仿似沒有任何重量，不論低中高速彎，只要一扭軚，車子便即時跟隨和配合，所有動態只貫徹着一個字──快。

由於Atom 4比Nomad少了一塊擋風玻璃，因此開車前，攝影師提議我不如戴回頭盔，以免在途中誤中石仔。不過為享受那份逆風而行的快感，我決定不戴頭盔上陣，猶幸在整個試駕過程中，我無時無刻提醒自己，要避免尾隨大型車輛，最終無驚無險全身而退。

0-100僅2.8秒 賽道神器易操作

Atom 4的0至100公里加速只需2.8秒，廠方亦標榜它是賽道神器，不過這不代表它難相處。它的離合器和波閘均極易掌握，而加上options後僅600多kg的車重，亦意味着沒風油軚也不成問題，一切操作是出奇地容易，加上這部Atom在出廠時已選配了後泊鏡頭，泊車也不是想像中那麼可怕。當然，論實用性的話，相信大家都知道它不會有甚麼大作為。雖然Atom 4車廂空間已比之前三代車型有明顯增長，但礙於還是採用鋼管式車架和裸露式車身設計，因此任何擺放在車廂的物件也會隨時飛走，所以真正儲物空間也只得車頭蓋下方的儲物兜，不過這個所謂的儲物空間也只能容納一至兩部Hot Wheels玩具車而已。每次離開Atom 4時，車主都會拆走昂貴的快拆式軚盤，並且帶走頭盔，我終於明白，為何駕駛Atom回家的人沒有一次是「空手而回」了。此車在英國的售價約4萬鎊，相信加上各樣options及稅項，百萬港元應該走唔甩。

如無意外，Atom 4應是我一生中暫時試過最瘋狂的一部車，記得駕駛它到九龍城吃午飯，沿途路人和駕駛者投下的注目禮，足以讓我回味一生。

Ariel Atom 4

引擎：1,996cc直四Turbo

馬力：320ps/6,500rpm

扭力：420Nm/3,000rpm

傳動：六前速手動波箱，後輪驅動

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂