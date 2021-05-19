近年寶馬車系出現了一個十分有趣的系列，那就是一向標榜「低調高手」作風的M Performance。這種大隱隱於市的高性能車款，讓不少喜歡「Sleeper」的車迷都非常着迷，M Performance的最新傑作，就是M550i xDrive。

有別於正規M Power M5所採用的闊體車身，M550i的車身只跟標準版5系如出一轍。跟M5張牙舞爪的氣勢不同，M550i的實力與低調的外形比M5來得更有驚喜，特別是那只有真正車迷才會留意得到的特徵，可謂「扮豬食老虎」。

小改款後的M550i採用一副編號N63的4.4公升Twin Turbo V8引擎，雖然跟小改前的版本都是同一副引擎，不過小改後的N63猶如吃了補品般，馬力由460匹躍升至530匹，峯值扭力亦都由651Nm暴升至750Nm。如此強悍的數據以往只會在超級跑車才能找到，但如今出現在一部看似普通不過的5系，戰鬥力實在是不容小覷。

530匹馬力 動力分配靈活

作為一部有xDrive四輪驅動系統，又有530匹、750Nm扭力坐鎮的5系，加速癲狂也是意料中事，不過實際有多快？0-100公里加速只需3.8秒。需知道750Nm的峯值扭力其實已跟現行的M5 Competition無異，因此推背感其實跟M5分別不大。再加上峯值扭力早於1,800rpm時，已能全數兌現，一直去到4,750rpm才放緩，所以實際操作時，十分震撼。

由於M550i配備了寶馬的xDrive四驅系統，對於熱愛甩尾的朋友來說，或許是一種掣肘，不過這車的四驅系統在動力分配上十分靈活，並不會死板地限制了動力。特別是在日常使用的情況下，這套xDrive系統其實更能有效地調配那530匹的分佈。

電子避震＋差速器 掩飾車重保矯捷

至於那副重甸甸的V8引擎究竟有沒有影響到M550i的矯捷性？無可否認，M550i接近兩噸重，駕駛起來確實不如普通版5系輕巧，但由於配合了Adaptive M Sport電子避震和M Sport Differential差速器，確實能將它的體重掩飾得相當之妥當。

只可惜M550i的轉向系統跟標準版5系沒有太大分別，再加上M550i只配備四活塞M Sport煞車卡鉗，當你駕駛着它激劈時候，軚盤傳遞的路面感和制動力均不能提供太多信心。始終它也只是一部M Performance版的5系，而非名門正宗的M Power，做細嘅又點可以喧賓奪主？

總括而言，這部M550i是一部讓人又愛又恨的房跑車，讓人愛的固然是它力大如牛的動力組合，以及那看似「人畜無害」的造型，至於恨的地方就是它的操控未如理想吧，但是要在同價位找一部如此高性能的汽油房車，看來真的沒有對手了。

BMW M550iA xDrive

引擎：4,395cc V8 Twin Turbo

馬力：530hp/5,500-6,500rpm

扭力：750Nm/1,800-4,600rpm

傳動：8前速自動波箱，四驅

售價：$1,238,000起

查詢: BMW HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂