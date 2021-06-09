雖說MINI一向標榜玩世不恭，但無論如何任性，有時候也要跟着時代的步伐一齊走。MINI最新的一步就是走向電動化，但對向來講求駕駛享受的MINI忠粉來說，這一步究竟是邁向成功或是失敗呢？

單憑外形來說，今次來港的MINI Cooper SE承接了MINI潮味十足的作風，再加上試駕車已用上2021年最新款的facelift造型，車頭的鬼面罩和泵把都跟2020年款的MINI Cooper SE不同，看起來有一種概念車的味道。

作為一部電動車，MINI Cooper SE除了以energetic yellow螢光黃作點綴，廠方亦刻意把輪圈設計成英式三腳插蘇一樣，以強調其電動車的身份。

解決車重問題 只配32.6kWh電池

熟悉MINI的朋友都知道，Cooper SE內裏其實仍然是2013年推出的F56 MINI Cooper，因此內櫳方面並沒有太大更新。最主要都是新車使用最新的電子儀錶板、軚盤用新的設計和按鈕、中控屏幕亦改用新一代MINI Connected介面。可惜今次試駕車未有配備原廠導航，因此未能一試透過導航尋找充電站的功能。據代理說，正式交車時MINI Cooper SE均會配備原廠導航，因此準買家們大可放心。

對於向來標榜身手矯捷的MINI來說，電動車先天性較重的問題必須先解決，故廠方起用了容量較細小的32.6kWh電池，車重達1,365kg的MINI Cooper SE亦只比一部自動波MINI Cooper S重145kg，以電動車標準來說已稱得上是「輕量級」。除此之外，由於電池存放在地台，廠方一方面把離地距升高了18mm，同時亦把整體重心降低了30mm，再加上車身的前後配重亦因電動化，由原先的60:40變成更平衡的54:46。

傳遞直接 彎心中釋放動力

至於動力方面，MINI Cooper SE沿用了寶馬i3 S的電動摩打，最大馬力184匹，峯值扭力270Nm。在數據上看，MINI Cooper SE並沒有像其他主流電動車般強調扭力強橫，相反你會明顯感受到廠方刻意營造出一種貼近汽油車的感覺。因此MINI Cooper SE 0-100公里加速仍需時7.3秒，這甚至比起汽油版Cooper S還要慢0.7秒，但閣下千萬不要讓這些數據打消了你對MINI Cooper SE的興趣。事實上，當你駕駛Cooper SE的時候，它直接而爽朗的動力傳遞會讓你完全忘記了性能數據，當刻只會專注這部電動車帶給你的推背感和駕駛樂趣。

當然，記者也不得不承認，少了內燃機的聲音確實削弱駕駛樂趣，但將MINI電動化的好處就是動力傳遞變得前所未有的直接，特別是在山路耍樂的時候，你不用再擔心用甚麼波段或轉數，你只需要專注轉向和煞車，然後一到彎心你就能把動力釋放出來。這種駕駛體驗就恰似坊間十分流行的電動Kart仔，雖然聲效欠奉但是樂趣依舊。

不過，光是擁有駕駛樂趣仍不足夠，相信各位買家最關心的，還是它的續航力。續航力不足正是MINI Cooper SE的最大缺點，正如上述，為了避免增加車重，廠方不得不起用容量只得32.6kWh的鋰電池，而官方聲稱的最長續航力也只不過是234公里。對於準備買電動車代步的朋友來說，這個續航數字絕對令人失望。但正因它的電池容量不算大，充電比起其他電動車稍快，若使用50KW快速充電站，只需36分鐘便能把電池由0充至80%。

總括而言，若果要以日常代步工具作為衡量準則的話，MINI Cooper SE恐怕未必是第一流，因其續航力實在未能給予用家太大信心，相反它的定位更適合閒時用來跑山路，或久不久在市區遊走購物的second car。MINI Cooper SE在「一換一」後售價為$329,800起，相信可吸納不少捧場客。

MINI Cooper SE

馬力：184hp

扭力：270Nm

傳動：32.6kwh鋰電+前置電馬達，前驅

續航距離：234公里 （WLTP）

0-100km/h加速︰7.3秒

售價︰$464,570起（一換一$329,800起）

查詢︰MINI HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂