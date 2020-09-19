蔡英文官邸宴請克拉奇：深化台美合作

美國國務次卿克拉奇訪台的重頭戲，是昨晚與總統蔡英文會面。為隆重其事，蔡在官邸設宴款待。但不知是否避免刺激大陸，克拉奇在台的行程幾乎都閉門進行，雙方都密而不宣。總統府昨晚發聲明感謝克拉奇，形容克拉奇是「好朋友與老朋友」，認為今次會面能深化台美合作，共同促進台美夥伴關係更友好。

行程低調 多閉門密議

克拉奇在美國國務院內排名第三，他這次來訪創國務院訪台最高層級。他此行相當低調，沒有任何公開活動，只是出席閉門會議，會後亦沒有公開或以其他方式發表意見，做法頗為罕見。他昨上午及中午與行政院、經濟部、商界企業等人員見面，相信談及台美供應鏈等經貿議題。下午他則與台北賓館與外交部長吳釗燮舉行閉門會議，外交部透露克拉奇此行來台，傳遞美國政府一貫支持台灣民主。

克拉奇傍晚在行政院會見院長蘇貞昌，兩人會談近1小時。蘇在會中表示，美國是台灣最重要的經貿夥伴，希望未來雙方能透過更多政府間的連結與互動，使雙方的夥伴關係更加緊密。台美雙方高層全日都沒有任何官員提及台美經貿談判或雙邊貿易協定。

克拉奇晚上約7時出席蔡英文在官邸的宴會，菜式包括小籠包，雙方約談了兩個半小時，克拉奇約9時30分離開。蔡約在晚上11時發「大會報告」，她形容克拉奇及其代表團是「好朋友與老朋友」，她認為今次面對面的意見交換，將會為台美更深化的合作開啟新里程碑，期望雙方未來的合作及對話，能夠持續進行並順利開展，共同促進台美夥伴關係更友好、更密切。

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