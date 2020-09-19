殘忍棄狗｜北京BB狗遭塗滿石膏丟街頭 雙目失明多處骨折

北京一隻三個月大的小狗被遺棄街頭，周一（14日）被好心人救起，送到醫院時更發現牠身上被抹滿石膏和粘米粉等建材，因此雙目失明，身體多處骨折。救狗的蘇女士指出，她救助狗隻工作十年，也是第一次面對這種殘忍的惡作劇。

蘇女士指，她在天橋看到一個寫着領養小狗的紙箱，一打開看到小狗身上被抹滿白色液體，一開始還不知道是石膏，只以為是混水麵粉，連忙把狗送去醫院。

獸醫檢查後，才知道小狗身上的是石膏，診斷牠的尾巴斷裂，有外傷，爪子骨頭骨折，眼睛因為長時間沾着石膏失明，後腿也站不起來。獸醫說：「一看就是惡意的給狗全都糊上（石膏），包括眼睛裏哪都是，這個人非常惡劣。」

看到小狗悲慘命運的網民，紛紛表示不滿，「這樣的人應該要找出來，人模狗都不如的人潛伏在社會中真的太恐怖了，對社會絕對是個隱患」、「可以不愛（狗），但是不要作出這麼殘忍的事情」。

澎湃新聞網／新浪微博

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