【陸機擾台】

美國國務院次卿克拉奇訪台之際，大陸解放軍加緊在台灣海峽進行海空聯合演練。台灣軍方表示，昨晨在4小時內偵測到18架大陸軍機進入台灣西南部的防空識別區及逾越海峽中線，一度進逼距離台灣本島只有37海里（68.5公里），形容這是1999年「兩國論」風波引發台海危機以來，大陸軍機對台最嚴重的挑釁。台灣總統府呼籲大陸自我克制，美國國務卿蓬佩奧則指摘北京對台進行「軍事恫嚇」。

大陸國防部新聞發言人任國強昨證實，解放軍東部戰區在台海附近實戰演練，強調是「針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動」，警告無論是美國以台制華，還是台灣挾洋自重，都「注定是死路一條」。東部戰區新聞發言人張春暉稱，東部戰區近日組織海空兵力在台灣海峽戰備警巡和海空聯合演練，指有關行動有利提高戰區部隊捍衞統一和領土主權的能力。

台灣軍方高層將領透露，昨晨7時到10時半，先在台灣西南空域偵測到解放軍軍機闖入台灣防空識別區，當中包括兩架「轟6」轟炸機和四架「殲16」戰機；其後，在台海北部空域，又有殲10、殲11、殲16各四架戰機先後越過海峽中線，與台灣本島的距離一度只有68.5公里。據了解，殲16是台軍首度公佈的擾台解放軍戰機，它是中國自主研發戰機，可掛載PL-9空對空導彈，性能僅次於第五代「殲20」。同一時間在新竹外海，解放軍船艦也曾越過中線。

花蓮基地F-16待命

據悉，台灣國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光，當時立即坐鎮最高指揮中心台北「衡山指揮所」，連在基隆港待命的成功級巡防艦也緊急出港因應，空軍亦先後出動24次進行廣播驅離。在台灣空軍花蓮基地，昨傳出除警戒機及預備機外全部升空，F-16戰機陸續遞補待命。

台灣軍方分析，解放軍地面部隊與其他單位，並無配合動作，研判是為了因應台中美政治局勢進行的政治動作，而非發動入侵，等於是為了「越過中線而越過中線」，形容這是1999年以來「共軍最明顯挑釁海峽中線的紀錄」。

「兩國論」後最嚴重

台灣國防部又批評大陸的軍事恫嚇行為，已引起台灣人民的反感。1999年7月時任台灣總統李登輝提出兩岸屬「特殊的國與國關係」後，當年解放軍軍機曾穿越台海中線，至去年3月底再次有大陸軍機穿越台海中線。

美國衞生部長阿扎爾上月曾訪台，拜會總統蔡英文並出席李登輝的追思會，當時解放軍的殲11和殲10戰機一度短暫逾越海峽中線，隨後美國出動「列根號」航空母艦戰鬥群到南海軍演。蓬佩奧昨回應大陸在台海軍事演練說：「我們派代表團參加了葬禮，中國卻顯然以軍事恫嚇回應。」歐盟對外事務部發言人回應中央社稱，台海緊張局勢將對安全及經濟造成負面影響，呼籲兩岸展開建設性接觸，避免局勢升溫。行政院長蘇貞昌批評大陸的舉動「非常不該」，強調政府會堅守台灣安全，並讓全世界知道誰是麻煩製造者。

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