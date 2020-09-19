惜食亂象丨廣州擬禁餐廳設最低消費 違者最高罰逾千元

為配合當局惜食令，廣州擬禁止餐廳設最低消費，違者最高可被處以200元以上、1,000元人民幣（下同，229至1,145港元）以下罰款。

廣州市人大常委會法制工作委員會周五（18日）就《廣州市反餐飲浪費條例（徵求意見稿）》公開徵求市民及社會各界的意見和建議，意見稿擬禁止餐飲商家設置最低消費，提出餐飲服務經營者應當建立健全反餐飲浪費制度，積極執行國家和行業有關標準，明示服務項目和收費標準，不設置最低消費額或者以包間費等方式變相設置最低消費額。

意見稿還要求餐廳根據消費者需求，提供半份、小份、少量組合等節約要求的餐品，培訓侍應點菜，根據消費者用餐需求在訂餐、點餐、加餐等環節提醒適度點餐，不誤導、誘導消費者過量點餐。

餐廳需貼上節約用餐標記、不可誤導或誘導消費者過度點餐，不可拒絕打包，違者可被處以50元以上、500元以下（57至572港元）罰款。

針對網絡吃播監管，要求網絡直播平台制訂平台服務協議，加強審核美食直播內容，及時制止網絡直播者從事直播浪費食物的行為；網絡直播者也應遵守法律法規，傳播健康文明餐飲文化，不得從事假吃、催吐、獵奇等宣揚量大多吃、暴飲暴食的直播行為。

意見稿規定每年8月第一周為本市反餐飲浪費宣傳周，在宣傳周廣州市精神文明建設委員會辦公室會同市場監督管理、商務、文化廣電旅遊、教育、發展和改革、農業農村等部門組織開展反餐飲浪費主題宣傳活動，並將反餐飲浪費納入世界糧食日、全國糧食安全宣傳周等活動內容，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍，新聞媒體、學校也要配合宣傳教育。

《南方都市報》

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