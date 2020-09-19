台中氣爆│火球引燃6戶 尋獲4具焦屍1人傷　

台灣台中市東海大學旁的東海別墅商圈凌晨4時許有住宅發生氣爆大火，引燃對面民宅，延燒六戶，已導致4死1傷，救援人員目前仍在搜救當中，死傷數字或再增加。

氣爆現場為龍井區新興路55巷的一棟出租大樓，發生時間是凌晨4點17分，爆炸威力驚人，火焰從出租大樓衝到對巷的出租套房，大火波及四戶 ，已知四死一傷，其中有一名小孩，因已經燒成焦屍，死者身分釐清中。傷者為38歲男子，其右腿撕裂傷送院。消防人員仍在現場搜索是否仍有其他人受困。

至清晨約7時，現場消息指，火勢已受控制，爆炸大樓大部份玻璃窗損毀，對街的住宅窗戶也被炸得扭曲，附近多輛汽車和電單車被炸毀，確實數字仍待統計。

事故發生後，許多逃出生天的居民，發現有親人失蹤，在現場大聲哭喊：「我的兒子啊！」

氣爆戶對巷一個民宅的黃姓老婦說，她的吳姓先生（70多歲、罹病身體行動不便、住二樓）與2名友人（住三樓）還沒看到人，警消搜尋中。

現場為東海別墅商圈，居住許多附近東海大學、靜宜大學以及逢甲大學學生。有住戶表示，這邊多為出租套房，其中一戶發生氣爆後，接連又發生第二次爆炸，驚醒許多睡夢中的民眾逃生。

台灣《蘋果新聞網》

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