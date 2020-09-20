大難不死｜雲南突發山泥傾瀉 命硬女與「死神」擦身而過

與「死神」擦身而過，有幾驚險？雲南省巧家縣一處路段山坡前日突然發生山泥傾瀉，大量沙石瞬間崩塌，事發時一名女子剛好路過。從現場目擊者所拍的短片可見，塌下的沙石將整條道路封堵，該名女子從狹窄的邊沿逃出來，讓人看得捏一把汗。

不過，有網民從畫面發現，該名一度「死神」擦身而過的女子，當時竟戴着頭盔，右手拿着一個膠袋，從揚起的一片灰塵中走出來時，前面則停着一輛電單車。一名原本在山坡觀看的男子，見女子「平安歸來」，隨着騎上電單車，準備離開，網民推斷兩人應是相認的。

事發後，涉事路段交通中斷。由於該處仍有持續山泥傾瀉的危險，無法進行清理沙石的工程，當地交警部門已發通告，該路段暫時封閉件，具體恢復時間仍有待公佈。

看過該段現場短片的網民，都替該名大難不死的女子額手稱慶，並表示：「大難不死，必有後福」。亦有看得肉緊的網民謂：「好危險好危險」、「原來山體塌方的瞬間是這個樣子的，第一次見，比想像中還要可怕」。更有網民說：「雲南才剛疫情，又山體塌方，真是禍不單行」。

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