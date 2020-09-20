兩岸角力｜美國海軍前副部長估計 11月3日解放軍最有機會開戰

解放軍在過去兩日，派出37架次戰機擾台，更多次飛越台海中線，國際社會關注中共是否會發動戰爭。美國海軍前副部長、美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）近日在《國會山莊報》（The Hill）預測，北京攻台的最好時機就是11月3日這星期。

克羅普西在文章中指出，過去一年解放軍戰機不斷騷擾台灣，甚至還派出航空母艦經過宮古海峽，甚至還進行大規模的軍事演習，「絕不只是簡單的政治訊號，而是為了侵略台灣做準備」，目的要在美國及其盟友有反應前征服台灣。他又認為，解放軍每次擾台行為，都是在測試台灣和美國反應，同時也是在檢驗軍隊的作戰能力。

克羅普西又分析，中共要用速戰速決的方法攻打台灣，他認為雖然兩岸軍力有明顯差距，可是解放軍仍要克服台灣強大的後備力量及地形障礙，而且一旦開戰，美國、日本、澳洲、南韓、越南，甚至菲律賓、印度都可能加入戰局，美國也會對中國進行經濟封鎖，故認為如不能在短時間攻陷台灣，將戰事拖長並不符合中國的效益。

另外，克羅普西認為目前美國大選進入白熱化，美國黨派間的敵對意識也越來越激烈，在決定國家元首的重要時機，美國介入國際衝突的可能性小很多，他認為對北京當局來說，11月3日這一星期是最好的攻擊時機。

克羅普西被視為親台人士，今年2月台灣副總統賴清德訪美期間亦曾與他見面，上月總統蔡英文出席哈德遜研究所舉辦的視像會議時，克羅普希也有參與。近日克羅普西亦曾撰文分析，台灣日前密集試射新型火砲及導彈，在台海開戰期間能夠發揮作用。

《國會山莊報》網站

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