兩岸疫情速遞｜內地增10宗境外輸入個案 雲南官方：28萬人檢測為陰性

兩岸疫情最新情況：大陸昨日（19日）增10宗確診個案，全為境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東4宗、福建1宗、河南1例；新增1宗疑似病例，為上海境外輸入病例；累計85,279宗確診，4,634人死亡。另外，新増21宗無症狀感染個案，全為境外輸入病例。台灣累計確診506宗，7人死亡。

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●雲南增1宗境外輸入無症狀感染個案

雲南昨日再新增１宗境外輸入無症狀感染者。男患者為23歲，中國籍，在緬甸工作。9月16日從仰光乘飛機自昆明機場入境，入境時體溫正常，海關採樣後被送至指定隔離點集中隔離觀察，及後經確診。

●雲南2偷渡客確診建「方艙醫院」

雲南瑞麗12日、13日分別發現緬甸偷渡客確診，患者活動範圍包括當地市場，當局14日宣佈封城，並連日進行普篩、建造「方艙醫院」。昨晚官方表示，所有檢查已完畢，逾28萬樣本全為陰性。

昨晚，包括《人民日報》等官媒報道，瑞麗市召開第6場武漢肺炎疫情防控工作新聞發佈會指出，截至目前，瑞麗市共確診2宗武漢肺炎病例，均為緬甸輸入，目前患者病情平穩，無新增確認病例和疑似病例；晚上約10時30分，所有287,254份樣本檢測完畢，檢測結果均為陰性，「實現了核酸檢測採樣全面清零不落一戶、不漏一人的既定目標。」

雲南省政府官方微信公眾號日前指出，當地省長阮成發持續進行督導作業，視察各項防疫措施，其中包括在今年疫情最嚴重時期，曾經出現在重災區武漢的「方艙醫院」，動用公共空間改造成臨時醫院。雲南目前一處大型室內場所已經擺放數千張病床，等待確診病人入住，也有網友爆料指病毒專家鍾南山已經趕赴雲南當地。

國家衞健委／《人民日報》／澎湃新聞網

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