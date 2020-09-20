民不與官鬥｜炎夏拒拆遷遭斷電 釘子戶告贏政府即被拆屋

「民不與官鬥」，在內地一直被視為「真理」，但河南省南樂縣一名唐姓男子，卻偏偏「不信邪」，日前因為拆遷糾紛遭政府斷電，他狀告政府並勝訴，法院要求相關單位在30天內恢復供電。然而，唐男等了一個月發現沒有動靜，欲向法院申請強制執行，結果房子就被政府強制拆除。

據內媒報道，這名「釘子戶」名叫唐紅權，居住於南樂縣城關鎮南關村，去年6月因拒絕當局的拆遷安置安排，結果在炎炎夏日，遭政府斷電。他要求當局恢復供電不果，最後入禀當地法院。法院一審駁回其要求，並表示供電設施因拆遷及安置房建設工程被拆除，重新架設線路等唐紅權同意拆遷後又要拆除，是一種浪費。

唐上訴後，濮陽市中級法院糾正一審錯判，稱唐紅權與南樂縣政府並未達成協議，南樂縣供電公司有義務採取措施保障基本用電需求，判令30天內恢復供電。

唐紅權等了一個月沒等到恢復供電，就在他準備向法院申請強制執行，南樂縣城關鎮政府卻在此時下達強拆通知。唐紅權立刻起訴政府行政違法，但在法院立案次日，他的房子被強拆。

對此，南樂縣城關鎮鎮長王曉華回應指，唐紅權以城關鎮政府為被告，向南樂縣人民法院提起行政訴訟，對於唐紅權反映的情況，應由南樂縣人民法院依法裁決；南樂縣供電公司也辯稱，唐男居所所在的土地已被徵收為國有建設用地，該公司未經土地所有權人或土地使用權人同意的情況下，無法完成架設線路工作，更無法完成對原告恢復供電。事件至今，仍未了結。

《成都商報》

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