賭業寒冬｜疫情封關、打壓洗黑錢 澳門賭廳缺港紙：好似銀行擠提咁

（更新：內容）澳門經濟兩支柱旅遊業和博彩業，受到武漢肺炎疫情嚴重打擊，遊客進不去，使得賭場生意暴跌九成以上，成賭業寒冬。不少澳門賭廳都出現「缺港元現金」，有賭客甚至兌換不到籌碼。據澳門消息人士指，賭廳過去都會靠地下錢莊或「人頭」過關運錢，但因封關多月，加上內地嚴打洗黑錢，令賭廳嚴重缺「現金流」，令賭廳紛紛撲現金應付賭客，「啲客係咁攞錢，好似銀行擠提」。

澳門賭業的知情人士向《蘋果》爆料稱，疫情爆發後賭廳紛紛出現缺現金的情況，首要因封關，無人運現金，「高峯期每日靠人、車運現金過關，一日可以運到幾千萬，但依家無人做。加上賭廳剛開返無耐好靜，得小貓三、四隻，現金流少咗好多」。

內地打擊洗黑錢也影響賭廳現金額，知情人士稱：「內地政府睇實大額轉錢，若經銀行戶口要交代原因及接受調查，好多人都俾人拉咗或凍結戶口。」如找地下錢莊滙錢卻要被抽水：「舉例兌換1,000萬（元）則要抽3萬（元），而且內地政府都盯上這些地下錢莊，賭廳要轉錢變得難上加難。」

賭廳的港元現金少，卻遇上「擠提」。原來不少賭廳有存款服務，利息比銀行高，約有1.5%至3%，很多富豪賭客都選擇在賭廳存大量錢，但因疫情打擊又傳出賭場高層被捕，賭客怕賭廳關門大吉，爭相要提走現金，知情人士說：「賭廳好似銀行擠提咁，完全唔夠錢畀人攞，惟有向地下錢莊買『現金』，當然亦係要抽水，買100萬現金，可能只攞到八、九成」。

澳門賭廳缺現金又缺客，有叠碼仔為了交數，維持一定的兌換籌碼數額，「佢哋會以八折或八五折出售籌碼搶客，如果交唔夠數，佢哋會被賭廳老闆踢走」。

澳門繼恢復珠海及廣東旅客自由行簽註，本周三（23日）將全面恢復內地訪澳自由行，當地賭業界對此表示十分歡迎及期待，「料10.1長假將至，將迎來數以萬計的遊客，帶旺返整個澳門，現金流又會多返，應該可以捱過去。」

澳門博彩監察協調局本月初公佈，8月博彩收入只有13.3億澳門元，按年大跌94.5%，遜市場預期的跌85%，連跌11個月，並連續5個月按年跌幅逾九成。

《蘋果》記者

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