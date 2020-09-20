火球衝對面街　台中氣爆四死

台中市有住宅昨凌晨發生氣體爆炸，產生的強大火球衝向對面街，對面單位起火燃燒，意外釀成四人死亡，其中三人是一家三口，另有一人受傷。消防人員在事發單位搜尋時，發現三個石油氣罐，懷疑爆炸是人為。家人憶述，姓陳屋主與前妻在氣爆前吵架，警方正調查。

「以為中共打過來」

事發東海大學毗鄰的東海別墅商區，昨凌晨4時許，一處住宅突然爆炸起火，爆炸威力強大，現場一片火海，有居民稱聽到巨大爆炸聲：「以為發生大地震，搖晃非常大！」至少四座建築物受波及起火，玻璃窗被炸毀，地面有車輛燒剩車架。劫後餘生的姓林男子說，爆炸時「以為中共打過來」。

台中市逾30名消防開喉灌救，一小時後撲熄火頭。消防員發現事發單位地板塌陷、牆壁變形，找到三具焦屍，分別是姓陳屋主（42歲），陳男姓蔣前妻（37歲）和8歲兒子。距事發單位10多米的一間出租套房受波及，姓吳男子因行動不便被燒死，還有一人送院，大致無礙。

消防員發現陳宅的廚房未見石油氣罐，反在梯間和三樓陳男屍體旁，發現三罐石油氣罐，氣罐開關已開啟，相信有人拆下廚房及浴室的石油氣罐讓它漏氣。消防局初步相信，爆炸是石油氣洩漏後，蓄積在地下室後引發爆炸。

陳家的家屬昨午4時許到現場招魂。警方指陳男曾因兒子管教問題，兩度動手打前妻，事後被列家暴，兩人今年5月離婚但仍同住。據蔣母指，陳男和女兒氣爆前曾吵架。

消防設備師（士）協會榮譽理事長何岫璁稱，現場石油氣罐爆炸，威力等於400公斤黃色炸藥，火球半徑可達10米。氣爆現場嚴重受損，不少人無家可歸，龍井區公所已安排受災戶入住特約旅館。

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