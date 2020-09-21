中美角力｜美軍9月演習模擬奪島 東部戰區出MV：「假如戰爭今天爆發」

（新增：內容）中美關係惡化，加上台海、南海等地局勢升溫，兩國先後透過軍事演習展示實力。美軍於9月中旬進行的「太平洋捍衞者2020」（Pacific Defender 2020）兩場聯合演習，有美軍事記者撰文透露，美軍曾模擬大跨度奪島演習，並用遠程火箭炮模擬攻擊「中國船艦」。

「太平洋捍衞者2020」演習，目的是要因應南海的緊張局勢，演習如何在30天到45天內，從美國本土移防一個陸軍師，將師部與所屬的數個旅級戰鬥隊快速部署到太平洋地區。

●官媒放東部戰區MV：「假如戰爭今天爆發」

《人民日報》微博下午發放解放軍東部戰區「假如戰爭今天爆發，這就是我們的回答」的短片，強調倘若有一天爆發戰爭，解放軍會義無反顧「守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望，請祖國放心！請人民放心！」

這條全長1分14秒的MV，以節奏強勁的音樂，播出軍歌，歌詞為「磨礪意志的鎧甲，壓滿智慧的彈夾，人未出發心已到達，意念在厮殺，軍人的魂魄在制高點上挺拔，一切為了面對，假如戰爭今天爆發，每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我們的回答。每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我們的回答。」

影片畫面則是解放軍不同兵種在日夜環境下的演練、士兵集體宣誓，當中比較多畫面是火箭軍，約佔了整條MV一半時間，包括火箭軍緊急出動、發射準備以及實強發射等。

●軍事記者：美軍9月演習模擬奪島

美國軍事記者David Axe撰文透露，美國空軍的運輸機降落在太平洋島國帛琉，放下美軍士兵。一艘美國陸軍的登陸艇同時在島上靠岸，卸下載火箭炮；一星期後，陸軍傘兵降落在阿拉斯加的阿留申群島（Aleutian Islands），美國空軍的隱形戰機越過島嶼，隨後再透過運輸機送來更多武器。

報道中指出，美軍在9月份的演習覆蓋亞太地區數百萬平方英里的區域，明顯是針對中國，以美國陸軍為首的跳島作戰的戰法。美軍在帛琉和阿留申群島的訓練活動是在「太平洋捍衛者2020」的框架下進行的，這是美軍一系列、每年耗資約3億美元（下同，約23億港元）的大型軍事演習的一環，數以萬計的美軍部隊參與其中。

文中又指，南海很可能是一場大規模區域戰爭的起因，因此美國在太平洋的軍事戰略越來越注重於佔領和控制小島嶼，以對抗更大規模的解放軍。

為因應中俄兩國對區域造成的威脅，美國陸軍今年先進行「歐洲捍衞者2020」，再展開規模相對較小的「太平洋捍衞者2020」演習。不過，美陸軍已規劃在2021財政年度，將部隊、注意力與預算投放到印太地區，預算比「歐洲捍衞者2020」更多，達3.64億美元（約28.2億港元）；「歐洲捍衞者2021」預算將縮減至1.5億美元（約11.6億港元）。

有指，美國陸軍目前在印太地區已部署8.5萬名常駐兵力，自2014年起以「太平洋棧道」（Pacific Pathways）為代號，持續與區域盟友進行聯演，但「太平洋捍衞者」演習更加重視美軍實兵動員、運輸與執行作戰部份。

●中方轟美高官接連訪台將要承擔後果

另外，對於美國國務院次卿克拉奇訪台之旅期間，會見台灣總統蔡英文等人，並參加李登輝追思禮拜一事，中國外交部發言人汪文斌今日重申，中方歷來堅決反對任何形式的美台官方往來，美方近來執意接連派衞生與公眾服務部長阿扎爾、次卿克拉奇赴台，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，是對中方的政治挑釁，助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。

他指出，中方對此堅決反對，並予以強烈譴責，必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。「美方有關行徑也將進一步損害中美在重大國際地區問題上的協調與合作，美方必須為此承擔完全責任。」汪文斌指出，任何損害中方核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的有力回擊，任何勢力都無法阻擋中國統一的歷史潮流。

台灣《自由時報》

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