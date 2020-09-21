京媒稱華無意挑戰美　被指欺善怕惡

中美關係持續緊張，中共黨報《人民日報》昨發表文章闡述中方對中美關係的立場，稱無意挑戰或取代美國，亦無意與美國全面對抗。時事評論員劉銳紹（圖）向本報分析指，中方處理對外關係「欺善怕惡」，自知目前在國際間樹敵太多，故強調無意與美國硬碰，但其實是緩兵之計，爭取時間壯大自己。

文章刊登在《人民日報》國際評論專欄《鐘聲》，劉銳紹指這篇只是專欄文章，並非社論或評論員文章，不算高規格，主要功用是重複表達政府立場。文章批評中美關係的困局是美方一再升級挑釁中國造成，美方應制訂理性務實的對華政策，採取有利雙邊關係重回正軌的行動。

劉銳紹︰緩兵之計

文章宣稱面對美國種種霸凌，中方必定闡明原則立場，繼續作出必要回應：「中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下損害自身核心利益的苦果。」

劉銳紹指中國已故領導人鄧小平1979年訪美後亦有類似說法，「鄧小平當時表明中國不挑戰美國霸權，以韜光養晦為方針」，目前美國與西方國家聯手，形勢較強，中方只能採用緩兵之計，表明不會挑戰及取代美國，以換取時間壯大自己。此外，劉銳紹指中共功利主義至上，處理國際關係，態度務實，考慮利害關係，不與強者硬碰，但對國內及香港事務則強悍專橫，以16字總結中共處事方針：「對外理智，對內強蠻；對外務實，對內愚頑。」

人民日報/《蘋果》記者