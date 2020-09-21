中港走私 ｜水貨客偷運$44.5億鑽石入境 10地海關拘121人 檢4,000卡碎鑽

內地海關破獲一宗中港鑽石走私案，在深圳、北京、上海、哈爾濱、武漢及廣州等地共拘捕121人，檢獲逾4,000卡的碎鑽。這個在香港取貨，再由水貨客偷運鑽石到內地的走私集團，自2015年至今已涉嫌走私總值38.8億元人民幣（下同，約44.5億港元）的鑽石入境。

海關總署通報，本月1日，在深圳、北京、上海、哈爾濱、南京、杭州、廈門、武漢、廣州及成都等10個直屬海關，出動逾千警力，分成200多個行動組，同步採取打擊走私鑽石行動，共拘捕121名疑犯，現場查獲涉嫌走私的鑽石2,520多顆、碎鑽4,000多卡、鑲鑽首飾158件。

經初步調查，涉案的內地犯罪集團會向境外多個鑽石供應商訂購鑽石，在香港取貨後，通過水貨客、粵港兩地牌私家車乘客以人身、貨車藏匿等方式，將鑽石經深圳或皇崗等口岸走私入境，然後把貨物直接交付貨主或用快遞方式寄給內地各地的貨主。估計自2015年至今，涉嫌走私鑽石案值38.8億元。

央視新聞

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