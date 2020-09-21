傳滙豐列不可靠清單　華︰不搞針對

【本報訊】中國商務部前日公佈《不可靠實體清單規定》，被質疑是反制美國商務部針對TikTok及微信WeChat的禁令。雖然官媒《環球時報》繼去年後再引述消息人士稱，滙豐（圖）與聯邦快遞（FedEx）極可能被列入不可靠實體清單，但中國商務部昨強調，有關規定不針對特定國家與實體，誠實守法的外國公司完全毋須擔心。

商務部的上述規定，並未附有任何名單。對此商務部昨在官網以「答記者問」形式稱：「哪些企業會被列入清單，取決於企業自身的行為是否違反了中國法律，是否危害了中國的國家主權、安全、發展利益，是否違反正常的市場交易原則。」

《環時》指FedEx亦遭納入

當局又指，近年全球範圍內保護主義抬頭，一些國家泛化「國家安全」概念，濫用外資審查工具，嚴重影響了國際投資和貿易秩序，呼籲美方能與中方相向而行，「尊重國際法和國際規則，在平等互利的基礎上開展對話和協商」。

中國去年已經開始擬定「不可靠實體清單」，外界視之為報復美國將華為列入貿易黑名單。《環球時報》首席記者Qingqing Chen前日又在Twitter引述消息人士表示，滙控和聯邦快遞很可能被列入不可靠實體清單。

但翻查資料，《環時》早在去年8月便已提及FedEX、滙豐銀行有可能被納入清單，指兩間公司幫助美國打壓華為，但未獲官方證實。