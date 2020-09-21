街頭血案｜番禺幼稚園外斬人釀2死3傷 疑兇被制服時自殘傷重不治

（新增內容）廣州市番禺區今早發生街頭斬人血案。事發現場為鍾村錦繡幼兒園，網民拍到的片段顯示，兩名揹着書包的學生躺臥路邊，地面有血迹，片段又顯示警方將行兇者制服。當局指5名學生及一名女途人受傷，兩名傷者傷重不治，另47歲王姓疑兇被制時自殘，送院搶救後死亡。

當局指出，初步調查王姓疑犯長期患抑鬱症，但具體行兇原因仍要調查。

當地警方通報指，事發於今早7時35分，教育局則指出，這次傷人事件共發現7名傷者，當中包括4名小學生1名幼兒園學生（3人輕傷，2人重傷）、一名輕傷成年女子及疑兇王男則被送往番禺區第五人民醫院治療。

一名事發地點附近店舖老闆稱，今早在店裏看到兩名保安和一名男子追着嫌犯，最後雙方在店舖對面對峙，老闆稱：「嫌犯手裏拿着刀，一名保安手裏拿着盾牌，另一名保安手持不銹鋼的叉子。這名嫌犯把刀架在自己脖子上，威脅他們說：『你們不要過來，不然我就自殘』。」

附近一間餐館的老闆則表示，事發時不少家長送學生上學，學校門口很多人，男子行兇時還以為是有人搶劫，之後才知道有人持刀傷害多名學生，之後逃跑。除了有保安追着行兇者，學校門口的一名老師亦跑回校內，叫人幫忙。

番禺區第五人民醫院行政部的一名工作人員透露，醫院收治的5名傷者，其中有4人是鍾村中心小學的學生，另一名小童則是來自鍾村錦繡陽光幼兒園，目前傷者仍在搶救中。

鐘村錦繡陽光幼兒園的一名工作人員則指出，目前該校仍正常上學，園長和老師們正在對幼兒園的孩子進行心理輔導。

新浪微博／新京報／澎湃新聞

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