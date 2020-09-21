狙擊TikTok｜字節跳動未失控制權 交易不涉技術轉讓 華外交部促美國尊重市場經濟

（新增：內容）美國總統特朗普上月簽署行政命令，強制字節跳動必須在本月20日前，把TikTok業務出售給美國公司，否則將禁止TikTok在美國運作。有傳特朗普已批准其與甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）合組以美國德州為總部的公司「TikTok Global」，以接管TikTok美國業務。惟字節跳動今日發出聲明，回應坊間種種消息。

對於字節跳動避開了禁令保留TikTok業務，以及微信獲得美國法院暫停執行禁令，中國外交部發言人汪文斌今日（21日）表示，中方不對企業的具體商業行為發表評論，但重申中方敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，停止將正常經貿合作政治化，為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

對於外傳TikTok Global的主要股東為美國投資者，字節跳動會失去TikTok的控制權。字節跳動指，TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國。TikTok Global計劃啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。TikTok Global的董事會包括字節跳動的創辦人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。TikTok Global將啟動上市計劃。

另外，有傳甲骨文可能利用並佔有TikTok的源代碼，字節跳動回應，目前的方案中，不涉及任何算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

TikTok Global被指方案將向美國財政部交稅50億美元（下同，約387億港元），字節跳動指所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測，稅款的預測與此次合作方案無關。

字節跳動亦回應外傳TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金，公司是從新聞中首次得悉50億美元的教育基金。

網易

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