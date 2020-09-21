12港人送中｜家屬委託律師取消赴深圳探視 指家屬召開記者會更有效

12名港人偷渡往台灣途中，被廣東海警截獲，至今已被扣押在深圳鹽田看守所近一個月。香港電台今日（21日）報道，一名家屬委託內地律師因手續問題，取消原定今個星期前往深圳探望當事人的計劃。

該名取消行程安排的律師向港台透露，當局不依法允許家屬聘用的律師會見當事人，現階段能夠探視當事人的機會不大，但家屬在香港召開記者會，可讓外界得知當局的違法行徑，比律師上門尋求探視更為有效。

該律師又向港台續指，內地司法制度不准許公安手持律師名單，讓當事人自行選擇律師，當局都只能偷偷做，而香港保安局前局長李家超明知內地侵犯港人權利，仍呼籲民眾尊重內地司法制度，批評李的說法愚蠢，一派胡言。

目前，12名港人的代表律師中，已有6名律師被拒會見，其中3名被告知當事人已有官派律師。根據內地法律，被刑事拘留的嫌疑人在看守所被羈押期間，只可以會見通過手續委託的律師。雖然看守所條例也有寫明，犯人在羈押期間，經辦案機關、公安機關批准，可以與近親屬通訊、會見，但有律師指，過往家屬申請會見，都幾乎未獲批准，只有某些法輪功案件需要家屬幫助勸說放棄信仰，才被允許。

香港電台

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