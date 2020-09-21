中美角力｜習總斥$11 .5萬億研發晶片 任正非昔日訪問：光砸錢不行！

美國向華為發出禁令，所有廠商都不能向他們提供晶片，引發內地對關鍵技術被外國控制的焦慮。中共總書記習近平將在下月提出的第14個五年規劃中，表示於2025年前，投資10萬億元人民幣（約11.4萬億港元）到半導體及人工智能（AI）等領域。但有網民找到華為創辦人任正非之前的一個訪問，他說發展電子工業，「光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等」，被指是對習總盲目花錢策略的質疑。

內媒報道，在下月提出的第14個五年規劃中，當局將會大力支持發展3代半導體產業，及強化無線網路、AI在內的技術研發，第3代半導體主要是由碳化矽和氮化鎵等材料製成，被廣泛用於第5代射頻晶片、軍用雷達和電動汽車中。內媒稱這項任務，「如同製造原子彈一樣的優先性」。

然而，網上廣傳一段任正非去年5月接受內地《科技日報》訪問時的一段談話，當時他說：「修橋、修路、修房子已經習慣了，只要砸錢就行了，這個芯片砸錢不行的，得砸數學家、物理學家、化學家，中國要踏踏實實在數學、物理、化學、神經學、腦科學各方面努力、努力地去改變，我們可能在這個世界上才站得起來。」

網民將這段說話放回現實情況，認為任正非從過去已在批評習近平的路線，有網民更指：「習近平只會砸錢這招！」「沒有學術思想自由，砸錢砸死也沒有用。」

Twitter／《科技日報》

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