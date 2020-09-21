自貿試驗區｜末日博士羅家聰潑冷水: 內地金融市場離不開上海深圳

中國國務院印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案通知。香港經濟分析師羅家聰今日對《蘋果》表示，內地設立自由貿易區已經多年，增加試點可讓外資企業有更多選擇，「不過進入自貿區都是做生意或從事金融，最主要考慮仍是市場需求、盈利和集資等能力，多了一個試點的話，可能對與貿易相關企業幫助可能較大，但純粹金融企業，例如從事集資和投資行為，未必有太大幫助，因為內地金融市場來來去去也是上海和深圳。」

至於湖南自貿區擬允許港澳人員在區內從事相關服務業並享受國民待遇，羅家聰指這在粵港澳大灣區內已不是新鮮，「從個人角度來看去還是不去，主要都是發展機遇、工資、賺錢商機等考慮，這些考慮不會因為多了自貿區試點而有變化，我看不到有甚麼實際的作用。這些都只是綽頭，大陸經常都有。前海已搞了很多年，最終是否很多人去，到現在來看都不是。」

羅家聰又對內地揚言要把浙江自貿區打造成「大宗商品全球資源配置基地」大潑冷水：「上海附近周邊的省已有一些商品交易場所，你再另外加插落去，首先要那些省市要對那類商品要有一定需求。做商品中心不是僅有油氣倉存，單單是『擺』是沒用，都要有人要，亦要有專家和相關企業。現在搞油氣交易一定不是好的時機，油氣價格近期大跌低迷，從賺錢角度看，現在從事油氣交易的風險很高。事實上現在全球油氣都供應充裕，未來十年需求都可能很弱，尤其是電動車的發展導致汽油需求下降，全球暖化減少了對天然氣的需求。」

羅家聰認為，內地再新增或擴大四個自貿區試點，只是重覆以往的規劃思維，看不到對實體經濟有多大幫助。「以往也是不時擴大試點，久不久有些新的自貿區，過去多年如是，它（北京）是規劃的思維，規劃了一些項目，但這些規劃很多都是『有頭威無尾陣』，虎頭蛇尾，講就很大聲，但後來就沒有下文，例如大灣區和前海，咁多年有咩睇到？你不是有了這類綽頭，然後人們就會走去做實在的事。」他又指，自貿區的概念往往淪為地產項目，成為地方政府炒起地價的催化劑。

《蘋果》記者

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