兩岸角力｜軍事專家倡用「限制進入區域」取代闖「空域」 華外交部：不存在「海峽中線」

解放軍戰機不斷闖入台灣空域，甚至飛越台海中線挑釁，台灣空軍均透過廣播，指共軍飛機闖入台灣「空域」要求離開，但有軍事專家認為，依據《兩岸人民關係條例》，軍方應以「限制進入區域」較為合適，再以戰機與台灣的距離，作出不同級別的應對。國防部高官接受台灣《蘋果新聞網》訪問時表示，將會邀請學者專家共同研究，以強化對中共的「法律戰」。

當共軍飛機接連闖入台灣的「防空識別區（ADIZ）」，台灣空軍會作出類似的廣播：「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域、高度xxxx公尺的中共軍機注意！你已接近我空域，影響我飛行安全，立即迴轉脫離！」

然而，中華戰略學會研究員張競認為，如果台軍以國際所規範的「領空」作為廣播驅離界線，空防縱深明顯不夠，也不符空防安全預警的需求，而使用「空域」則算是勉強適當。他建議國防部根據《大陸人民關係條例》中，「大陸民用航空器未經許可進入台北飛航情報區限制進入之區域」條文，以「限制進入之區域」字眼，根據飛機的距離，作出攔截、辨證、驅離、引導降落或開槍示警不同層級的應對。

●華外交部：不存在「海峽中線」

對於近日有解放軍多架戰機飛越「海峽中線」，台軍機廣播向解放軍喊話：「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離。」解放軍戰機機師則以「沒有海峽中線」回應。中國外交部發言人汪文斌今日回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在所謂的「海峽中線」。

台海中線是一條假想的界線，最初是1950年代美國建議，成為一條互不侵犯的界線，雖然北京當局一直沒有承認，但長年以來已成為兩岸軍事默契。大陸的船隻在1983年起穿越台灣海峽航行，但基於安全考慮，都是靠中線西面通過，兩岸軍機、軍艦亦相互不穿越中線，以免引起衝突。台灣的民用船隻、飛機，除前往金門、馬祖等外島外，亦鮮有越過中線。

台灣《蘋果新聞網》／新華網

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