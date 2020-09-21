美軍前高層︰中共或趁大選日攻台

解放軍近期不斷派軍機擾台，多次飛越台海中線，令國際社會關注中共會否發動戰爭。美國專家指解放軍每次擾台，都是在測試台美反應，同時也是在檢驗軍隊作戰能力，要是決定攻台，最好時機就是11月3日美國總統大選的這星期。

王丹：不懼戰爭 才能止戰

美國海軍前副部長、美國智庫哈德遜研究所海權中心主任克羅普西近日在《國會山莊報》撰文分析台海局勢，指解放軍過去一年不斷派戰機擾台，還派出航空母艦經過宮古海峽，進行大規模軍演，「絕不只是簡單的政治訊號，而是為了侵略台灣做準備」，目的是要在美國及其盟友有反應前征服台灣。他又認為，解放軍每次擾台行為，都在測試台美反應，同時也在檢驗軍隊的作戰能力。

克羅普西指出，兩岸軍力有明顯差距，惟一旦開戰，解放軍一來要克服台灣後備力量及地形障礙，二來要面對美國、日本、澳洲、南韓等國家的戰力，加上美國會對大陸經濟封鎖，故解放軍攻台要速戰速決。他分析，美國大選進入白熱化，在決定國家元首的重要時機，美國介入國際衝突的可能性大大降低，故認為11月3日這一星期是最好的攻台時機。

此外，八九學運領袖王丹昨日也發文稱：「面對中共，台灣其實是沒有退路的……以為善意就可以讓中共放棄吞併台灣的野心，完全是不懂中共。台灣只有不懼怕戰爭，才有可能防止戰爭。」

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