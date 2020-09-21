中英角力｜吳若蘭發相捧「習語錄」捱批 英國前外交官：向華示好非常愚蠢

英國前駐港總領事吳若蘭（Caroline Wilson）6月獲任命為駐華大使，9月到任。人未抵京，卻因她上周三（16日）在Twitter發佈一張與中國駐英大使劉曉明一起手捧《習近平談治國理政》英文版的合照，留言指望深化與中國的貿易投資，以及一帶一路等合作。吳若蘭言行遭外界質疑能否捍衞幾近與中國鬧翻的英國價值與利益；甚至有英國前駐華外交官批評，吳若蘭的行為令人震驚。

中國在香港強推「港版國安法」後，英國對華政策越見強硬，曾分別禁止華為參與英國的5G網絡建設，以及放寬持BNO護照港人移居英國的規定。

不過，英國新任駐華大使吳若蘭，上周三在中國駐英使館同中國駐英大使劉曉明會面。劉當時提到中英關係正處在十字路口，只要雙方互不干涉內政，就能早日重回正軌。

他又指，希望吳若蘭能為推動中英關係發展發揮積極作用，希望兩國能遵守國際關係基本準則，特別是互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利。

吳若蘭則表示，英中關係正處於關鍵時刻，英方願意與中方坦誠對話，深化貿易投資、一帶一路等領域合作，加強國際協作，令英中關係更好惠及兩國。

吳若蘭之後在個人Twitter張貼與劉曉明一起舉着《習近平談治國理政》英文版的合照，並留言「趕赴北京之前與劉曉明大使一次非常寶貴的會晤。我們能夠、也必須同中方在氣候、衞生、貿易、以及比較棘手的問題上，展開富有雄心的合作。我期待本着英國價值觀，推動英中之間成熟、積極的關係。」

吳若蘭向華示好的言行，被指違背了英國最近因香港問題而強硬對華的態度。英國諾丁漢大學社會和政治學者富爾達（Andreas Fulda），在吳若蘭發Tweet後不久，即在網上呼籲網民，齊齊找出相片出了甚麼問題。

英國駐華使館官方Twitter截至18日收到過千條留言，絕大多數批評吳若蘭的Tweet極不合事宜。有網民質疑她「手舉習語錄，如何捍衞英國價值」、「劉曉明自己也沒貼這張照片」、「吳大使是不是要把習近平的『新時代社會主義思想』介紹到西方。」等。

澳洲著名學者兼政論作家漢密爾頓（ Clive Hamilton ）評論此事時指，「相較英國全國上下今年的政治變動，英國外交界顯然落後於時代」，批評英國外交界尚未因中共的野心及殘酷行為而覺醒。擔心吳若蘭會反過來成為中國在倫敦推銷政策的工具。

曾兩度出任英國駐華外交官的蓋思德（Roger Garside）直指，「對剛被任命的（英國）派駐中國大使有這樣的行為，感到震驚。我從來沒見過任何一個英國外交官會有如此行為。」他又指，吳若蘭如打算向中國示好，是「非常愚蠢的想法」，因中國一切從實利出發，不會注重這種膚淺的表態。

英國外交部就事件於上周五（18日）表示，英國的「對華政策是對話，即便遇到困難」也會維持一致。有英國外交部發言人向美國之音表示，「必須採取標準一致的途徑，通過接觸來提出英方不能同意、或無法與中方妥協的問題，如人權問題和香港問題」。

吳若蘭2012年至2016年期間擔任駐港總領事，能操流利普通話。在2014年曾會見香港5名泛民立法會議員，罕有表態力撐香港要有真普選，直言英國在香港有利益，必須令港人有真正選擇、無政治篩選才是真普選。

美國之音

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！