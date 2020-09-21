豉油界茅台｜海天醬油再被揭有活蛆 員工狡辯烏蠅掂過就生蟲

湖南、浙江杭州等地民眾近日在超市購買「海天醬油」後，開樽使用一段時間就發現樽內出現活生生蛆蟲。蛆蟲片段在微博持續發酵，江西上饒、河南平頂山等地，均有顧客聲言購買的海天醬油中有活蛆。「海天味業」證券部職員解釋，一般來說，因消費者在產品開封後，有蒼蠅碰到過而生蟲。該公司的品牌部職員則說：「關於這個事情，我們公司內部還在走流程，要核查出具體的問題，還需要一段時間。」

居住在杭州的周先生在永輝超市購買一桶海天醬油，買回家不到2周，用了兩次後，他發現醬油表面漂浮白色蛆蟲。另有網民「輕鎖冬陽」在微博跟帖表示，她在用了一個多月的海天生抽中發現活蛆，她每次煮餸後都會蓋緊樽蓋，因此質疑海天醬油的衞生出現問題。影片顯示，該支生抽的生產日期是今年6月9日，保質期為18個月，但從樽口往內看，豉油中漂浮着多條活生生的白色蛆蟲。

內媒曾經報道，海天醬油大有蛆蟲的新聞。早在2012年9月，當時有主婦稱購買的海天醬油有幾十條活蛆蟲，同類事件在2015、2017年均有報道，去年9月更稱有小童食用生蛆的豉油後，出現上吐下瀉。2018年，江西、江蘇等地顧客在海天醬油內發現活蛆。內媒記者向豉油代理商查詢，沒想到對方竟稱，夏季溫度太高，出現這情況並不出奇。

海天醬油自1990年開始，連續多年保持醬油銷量全國第一的紀錄，其母公司為海天味業，在2014年2月上市，當時市值達497億元人民幣（下同，約569億港元），被股民稱為「醬油界的茅台」。

海天味業的掌舵者龐康，近年亦多次登上財富榜，他曾以325億元（約372億港元）的身家，高居胡潤百富榜第68位。龐康為人低調，從未接受傳媒採訪，公開資訊僅知他現年64歲，是土生土長廣東人，1982年出任海天味業前身、佛山市珠江醬油廠副廠長。

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