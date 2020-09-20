【中美角力】

短片分享平台TikTok，經過中美一輪幕後角力後，將向美國商業軟件公司甲骨文（Oracle）和零售巨擘沃爾瑪（Walmart）出讓合共兩成股權。美國總統特朗普表示已「原則上」同意交易，又指此舉將為美國帶來2.5萬個工作機會和一筆50億美元（387.4億港元）的教育基金。方案提出後，美國政府即宣佈延遲禁止TikTok軟件在國內下載和更新至27日。

特朗普8月14日簽署行政命令，以TikTok的中國母公司字節跳動可能存在損害美國國家安全的威脅為由，要求字節跳動90天內出售TikTok的美國業務。彭博社引述消息報道，按照已獲特朗普同意的收購方案，字節跳動將新成立「TikTok Global」，負責TikTok在華以外、包括美國在內的全球業務。新公司估值達600億美元（4,649億港元），美資的甲骨文和沃爾瑪將分別入股12.5%和7.5%。

建新公司 美資持股逾半

消息人士指，雖然字節跳動仍擁有TikTok Global八成的絕對多數控股權，但字節跳動的四成股權由美國投資者持有，因此美國投資者將手握約53%的過半數股權。此外，字節跳動的主要投資者包括泛大西洋投資集團和紅杉資本，亦可能收購TikTok Global股份。據悉，甲骨文將獲得全面審查TikTok源代碼和更新的權限，以確保字節跳動不會利用後門來收集數據或監視TikTok的美國用戶；沃爾瑪則將向新公司提供包括支付、電子商務和定單履行在內的服務。一名消息人士向新華社透露，TikTok Global計劃一年內完成在美國的首次公開募股（IPO），兩間美國企業將在上市前入股融資。

TikTok否認捐387億作交易費

特朗普周六在白宮表示：「我祝福這筆交易。」他強調TikTok將由甲骨文和沃爾瑪「完全控制」，「將是百分百安全」，又謂交易將帶來一筆50億美元的教育基金，惟未透露這將由哪間公司支付。彭博社稱，特朗普擬把TikTok交易帶來的50億美元投入到「愛國教育」計劃，以抗衡自由派觀點的美國歷史教育。他指TikTok Global總部很可能設於德州，將僱傭至少2.5萬人。

TikTok發表聲明稱，母公司字節跳動與甲骨文和沃爾瑪達成原則性共識，三方將據此盡快達成符合中美兩國法律規定的合作協議，TikTok願繼續為包括一億美國用戶在內的全球用戶提供「安全和包容的平台」。惟對於有指TikTok Global將要捐50億美元予美國教育基金作為「交易費用」，字節跳動表示從未聽聞。

彭博社/路透社/新華社