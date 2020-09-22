任志強遭重判18年沒「剝奪政治權利」 劉銳紹：中共用經濟掩蓋政治

有「任大炮」之稱、69歲華遠集團前董事長任志強，早前被控貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，北京市第二中級人民法院今日宣判任志強入獄18年，並罰420萬元人民幣（下同、約486萬港元）。宣判後，被告人任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。時事評論員劉銳紹接受本報訪問稱，內地利用經濟罪名打壓異見分子已非首次，例如內地第一代富豪牟其中和新疆女富豪熱比婭是便是例子：「中共就是經濟掩蓋政治。」

通報指，任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4,974萬多元（約5,758萬港元）；收受賄賂125萬多元（約144萬港元）；挪用公款6,120萬元（7,085萬港元）；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失1.167億多元（約1.35億港元），其中國有股東華遠集團財產損失5,378萬多元（約6,226萬港元），任志強個人獲利1,941萬多元（約2,247萬港元）。

法院認為，被告人任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處。鑑於被告人任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，數罪並罰，合拼執行有期徒刑18年，並處罰金人民幣420萬元。

任志強今年3月初，因私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心，觸怒當局。4月7日，中共北京市紀委宣佈任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受「紀律審查和監察調查」。

7月23日，中共北京市紀委宣佈，任志強「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪」，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

●劉銳紹：中共用經濟掩蓋政治

對於曾批評習近平，最終卻因經濟犯罪而入獄的任志強被判18年。時事評論員劉銳紹接受《蘋果》訪問指，內地利用經濟罪名打壓異見分子已非首次，例如內地第一代富豪牟其中和新疆女富豪熱比婭是便是例子：「中共就是經濟掩蓋政治。」69歲的任志強被判囚18年，是否將永遠被噤聲，劉銳紹指出，要看任入獄後雙方關係的發展：「佢（中共）如果覺得你識做，一段時間便讓你出獄，毋須要你坐滿（刑期）；如果你唔識做，就好似劉曉波咁，坐到死為止。」劉稱，以中共目前「左」的政治形勢，實在難以預測。

根據網上資料，1975年，牟其中曾因組織「馬列主義研究會」並撰寫《中國向何處去？》等文章而被判死刑，但死刑未被執行，最終入獄四年，1979年獲平反後經商，後來成為前南德集團總裁。2003年9月，牟其中又因經濟犯罪而被判入獄18年，直至2016年9月才出獄。

流亡國外的新疆人熱比婭因經商而致富。熱比婭丈夫斯迪克·哈吉·肉孜曾為新疆某大學副教授，1996年因抗議維吾爾人在大陸受到不平等待遇而逃往美國，熱比婭拒絕發表反對其丈夫的聲明，從此被當局針對。公安後來先後指家人犯罪。熱比婭2000年3月10日被指「向境外組織非法提供國家情報」的罪名被判處囚8年。到了2005年才獲保外就醫到美國。惟翌年，熱比婭名公司被指「大規模偷漏稅」及「拖欠國家銀行貸款」 。

劉銳紹對香港電台稱，判決沒有「剝奪政治權利」的懲罰，估計屬權宜之計，希望淡化案件的政治味道。他表示，有不少「紅二代」對現行政策存在不滿，任志強在黨內是有代表性的「紅二代」人物，如果在任志強案的判刑加入「剝奪政治權利」，會擴大案件的政治元素，引起「紅二代」反彈，對執政當局亦不利。

北京市第二中級人民法院網／《蘋果》記者／香港電台

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