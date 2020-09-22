經貿合作｜歐洲首在台辦投資活動 蔡英文:簽BIA共建繁榮未來

台灣的歐洲經貿辦事處，今日首次在台北舉辦大規模的投資活動「投資歐盟論壇暨投資展」，總統蔡英文受邀出席。她表示，台灣與歐盟共享自由、民主與法治等價值，雙邊企業有許多合作機會，台歐盟應洽簽BIA（雙邊投資協定），以確保雙方進一步自合作得利、共建繁榮未來。

這次投資活動是由歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部及歐盟15個會員國駐台辦事處共同合作舉辦，歐盟駐台代表高哲夫致辭時指出，面對疫情和貿易戰帶來的的全球變局，歐盟跟台灣可以一起攜手合作應對，特別是台灣和歐盟都是開放透明的經濟體，崇尚自由貿易、人權、民主與法治。

高哲夫又強調，歐盟是一個有4.5億人口的單一市場，境內人、貨物、服務和金流都是暢通無阻，歡迎台灣企業加入歐洲企業的一份子。他還用台語說了一句「愛拚才會贏」，希望台灣企業前進歐盟投資。

歐洲議會國際貿易委員會副主席溫克勒（Iuliu Winkler）透過視像發言，他強調歐盟不僅是全球最大，而且是最富裕的市場，具有高消費人口、高端技術人才、先進創新和頂尖的研發設備，歐盟在全球貿易投資將繼續扮演主要地緣經濟體，具備全球投資目的地的主要特性。

台灣《蘋果新聞網》

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