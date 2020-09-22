兩岸角力｜狠批大陸否認海峽中線 吳釗燮：毀台海現狀如推「港版國安法」毀一國兩制

兩岸劍拔弩張，解放軍戰機頻頻擾台，日前更一度飛越海峽中線，再加上北京事後宣稱，兩岸從沒有所謂海峽中線，引起外界譁然。台灣外交長吳釗燮今天重申，中國大陸外交部否認海峽中線的存在，等同摧毀台海現狀，就像北京在香港強加《港區國安法》，摧毀香港的一國兩制。

●吳釗燮：摧毀台海現狀

吳釗燮今天出席投資歐盟論壇活動時表示，海峽中線在過去這麼多年來，一直都是避免兩岸軍事衝突及維持台海和平與穩定的象徵，中國大陸外交部否認海峽中線存在的說法，摧毀了台海的現狀，就好像北京在香港強推「港版國安法」一樣，摧毀香港的一國兩制。

吳釗燮說，台灣外交部除了代表政府對中國大陸外交部的說法予以強烈譴責、要求中國政府回歸到文明的國際標準，也呼籲國際社會正視中共軍機不斷跨越台海中線、破壞台海兩岸穩定和平及威脅台灣民眾的事實，並予以強力譴責、要求中國政府停止相關說法與作為。

●馬英九不認同「沒有海峽中線」

對於北京指海峽中線不存在，台灣前總統馬英九今天說：「當然不認同」。馬英九指，現在所謂的中線，在1979年以前中共的飛機都不會超過離岸15海浬，直到1999年，李登輝提出兩國論後才取消，但大致上還尊重海峽中線。

馬英九指，目前情況可能跟最近一連串美國跟台灣的關係發展有關，他不希望兩岸關係轉差，「但這也不能由我們來決定」；他亦不希望雙方進入戰爭狀態，因為一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。

●海峽中線由美軍劃定 早成兩岸避免擦槍走火默契

原來「海峽中線」是1950年代美國與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》時，由美國太平洋司令部一名軍官戴維斯的軍官劃定海峽中線，因此又稱「戴維斯線」。這條虛擬線，一方面是要確定美軍機艦活動範圍，另一方面則是約束當時的總統蔣介石不要越界，反攻大陸，但大陸方面卻從不承認。

台灣已故立委顧崇廉也曾透露，海峽中線是1951年美軍協防台灣期間「樂成計劃」的附件，意思是要台灣不要越線挑釁，大陸若越過中線，美國人負責協防，但隨着「美台共同防禦條約」終止，此一附件已作廢。

海峽中線劃定後，一開始兩岸領導人都不願承認，但在美國強力要求下，蔣介石才被迫承認，但中共迄今均沒有承認。2004年5月26日，時任台灣國防部長的李傑在立法院答詢時，首度明確公佈海峽中線的地理座標，為北從26°0′N，121°23′E（甲點）至24°50′N，119°59′E（乙點）再南至23°17′N，117°51′E（丙點）所連結的一條線。

海峽中線在冷戰時期曾有效約束兩岸，避免擦槍走火，不過畢竟海峽中線沒有受到國際法承認，在前總統李登輝時期，共機曾數度飛越海峽中線挑釁，但在前總統陳水扁、馬英九兩任總統期間，共軍較為收斂，一直到總統蔡英文2016年上任後，共軍故技重施。

2019年3月31日，中共兩架殲11型戰機罕見飛越台海中線，時間長達10幾分鐘，為當時繼1999年後、近20年來大陸軍機首度刻意飛過海峽中線。事發當時，台空軍派出戰機對應，國防部其後對此表達嚴正抗議與譴責。今年9月中旬，共機甚至還4天內3度飛越中線擾台。

台灣 《蘋果新聞網》

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