維族婦迫絕育｜新疆生育率大跌 官方辯稱「家庭計劃」成功

中國政府壓迫新疆維吾爾族引起全球撻伐，有組織甚至指控北京對維族婦女實施絕育政策，形同種族清洗。新疆政府雖然強烈否認有所謂的「種族清洗」，但就承認，當地前年開始生育率確實顯著下降，並強調這是因為「全面性實施的家庭計畫政策」。

美國「共產主義受難者紀念基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation）資深德國籍研究員鄭國恩（Adrian Zenz），在今年7月刊登的一一份報告中披露，有維族婦女因育有3名孩子遭罰款，且被當局強迫進行絕育手術，並揭露有文件顯示，新疆節育人數從2016年平均每10萬人中不到50人，到2018年暴增至每10萬人近250人。

CNN早前就鄭國恩的文章，向新疆政府求證，一個多月後終獲長達６頁紙的回應。新疆當局強烈否認當地存在所謂的「種族清洗」，指維吾爾族的人口在過去10年來持續地增加，2010至2018年新疆人口增長逾300萬，維族人口的增長更超越內地其他地區的平均值。新疆政府又批評有關報導未如實反映當地狀況，「維族與其他少數民族的權利與利益受到充分保障，所謂的種族清洗是子虛烏有。」

不過，根據統計，內地使用俗稱「上環」的子宮環避孕人口逐年減少，但新疆卻在2016年卻有近乎直線上升，2018年平均每10萬人就有近1,000名新增者，佔整個中國的80％，生育率則從2017年的每千人15.88滑落至10.69。對此，新疆政府在回信中並沒有就子宮環避孕的問題爭辯，只強調生育率下降是因「全面性實施的家庭計劃政策」導致，「2018年的新生兒較前一年減少約12萬名，當中約8萬名是因更好地實施了家庭計畫政策。」

新疆社會科學院主辦的新疆哲學社會科學網本月初，亦曾特別發表《關於境外炒作新疆人口問題的研究報告》（簡稱報告），狠批鄭國恩的報告片面引用一些資料和個案，稱「新疆自然人口增長急劇下降」，污衊新疆存在所謂「強制絕育」問題。

不過，報告亦有些前後矛盾，既表示「新疆自然人口增長急劇下降」，但又強調，近年來新疆人口持續增長，其中維吾爾族人口增幅和出生率均高於全疆平均水準，並引用有關有關統計指，2010至2018年新疆少數民族人口從1,298.59萬人上升至1,586.08萬人，增幅22.14%；其中維族增幅25.04%；而漢族人口僅增長2%。而維族出生率11.9%，亦高於全疆10.69%，更高於漢族9.42%。

另外，據《路透》披露，中國正迫使越來越多的藏人離開農村，進入最近新建成、軍事化管理的「培訓中心」，從事低報酬的勞力工作，模式與新疆「再教育營」如出一轍，以改善貧窮為由，對大規模的人實行強制勞動。

報道指，鄭國恩在華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）發表的一份報告中公開了有關調查結果，他表示：「這是自1966年至1976年的文化大革命以來，對傳統藏人生計的最強烈、最明確和最有針對性的襲擊」。

CNN/ 台灣《自由時報》

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