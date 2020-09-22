路透分析︰陸謀快速攻下台灣

兩岸局勢持續緊張，尤其近日解放軍不斷派軍機（圖）擾台及頻頻軍演，《環球時報》等中共喉舌也經常放言恫嚇，挑釁意味十足，引起國際關注。路透社昨日也為此整理了一篇問答，解釋兩岸之間的緊張情勢，其中數次表示大陸會採取快速拿下台灣的策略，美國會否出手助台，成為戰爭的關鍵。

美會否出手成戰爭關鍵

路透社以兩岸戰爭的角度擬定了五條問答題，包括「兩岸情勢為何緊張升級？」、「台灣為何重要？」、「兩岸開戰的可能的狀況？」等。綜合各題的答案，路透社認為，台灣近期迎來美國內閣兩位高官，被大陸視為美國支持台灣獨立之舉，犯了大陸的紅線。路透社提到，台灣空軍如今頻繁派軍機升空監督飛近領空的解放軍戰機，而兩岸目前沒有正式溝通機制，一旦發生意外，「情勢將很容易失控。」

文中指出，「大陸可能對台發動導彈和空中攻擊行動，快速拿下台灣，也可能透過網絡戰摧毀台灣的重要基設，或用海軍包圍台灣。」戰爭的關鍵是美國的反應，而目前無法確認華府屆時是否會出手協助台灣。

大陸昨日還是不斷挑釁。繼解放軍空軍微博日前上傳「轟6K」模擬轟炸美軍基地的影片後，解放軍東部戰區微博昨日也發佈了《假如戰爭今天爆發》歌曲宣傳片，配以解放軍在山林、草原演練及發射導彈等畫面。《人民日報》、《光明日報》旗下的光明網昨日也轉發了這段宣傳影片。《環球時報》總編輯胡錫進昨在微博稱：「我們不再容忍美台提升勾連，並將以軍事壓力制止它。」外交部發言人汪文斌同日回應外媒關於海峽中線的提問，重申官方立場：「不存在所謂的海峽中線」。

路透社