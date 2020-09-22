兩岸角力｜美期刊分析台海局勢 建議美國重新駐軍

解放軍近日不斷挑釁，令到台灣海峽局勢緊張，美國會否介入成為焦點。最新一期美國陸軍大學《軍事評論》（Military Review）雙月刊探討目前台海局勢，當中分析認為，目前區域權力已經失衡，如果兩岸開戰，台軍等待美軍馳援的戰略效益不佳。文章認為，如果美國想捍衞台灣主權，應考慮重新在台灣部署地面部隊。

以中共武力犯台路線作為最新一期封面的《軍事評論》，探討目前的台海局勢。美軍陸戰隊上尉米爾斯（Walker D. Mills）的文章指出，美國如果重新在台灣部隊地面部隊，特別是重裝部隊，不僅大大有助擊退侵台共軍，還能嚇阻共軍衡量發動攻擊恐冒重大代價。駐台美軍亦可與台軍共同訓練，以便雙方能充分配合，若局勢一如當前趨勢惡化而美軍又不加以嚇阻，反會導致共軍冒進增加台海衝突風險。

由曾在密歇根州民兵服役6年的前密歇根州議會研究員鄧恩撰寫（Brian J. Dunn）的文章，則認為一旦開戰，台軍先行應付，等待美軍支援。他認為這方法不是不可行，問題是效益不佳，待美軍到達後最多只能促成停火。他認為，如果美國派重裝部隊駐台，除可激發台灣士氣，也能讓共軍不敢輕舉妄動。

至於為何共軍只是不斷挑釁而不敢貿然攻打台灣，曾在英國外交部任職逾27年的威拉希衛西（Tim Willasey-Wilsey）分析認為，解放軍攻台的策略是速戰速決，但他認為共軍仍未掌握取勝的能力，包括航艦、兩棲攻擊艦等大量新裝備尚未形成戰力，所以共軍不急於現在動手。

美軍曾在1951至1979年在台灣駐軍，當時派駐的以空軍為主，人數最多時超過5,000人，駐地遍佈全台，當時的駐台部隊由直屬太平洋司令部的美軍協防台灣司令部（USTDC）及駐台美軍顧問團（MAAG）指揮。

《軍事評論》

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