浪費食物｜學生外賣全被丟因為食安 網民：逼人在學校餐廳食貴飯

自中共總書記習近平鼓吹珍惜食物後，各地均大力推動種種防止剩食的方法。不過，近日安徽亳州有中學，卻將學生尚未食用的外賣全都扔入垃圾桶，被指造成巨大浪費。校方則解釋，因要保障學生的食品安全，禁止外賣入校。但有學生及網民質疑，校方是要逼學生光顧價格較貴的學校餐廳。

涉事的是亳州市的宏志中學，周日（20日）網上流傳一段短片，顯示學校的保安員，將送抵校門外的外賣食物，一袋袋直接丟入大型垃圾桶內，估計涉及數十個未曾食用的外賣飯盒。有傳這些外賣是部份家長希望子女「食好啲」而訂購，也有學生聲稱，之所以要點外賣，是因為校內的餐廳食物較貴。

短片在網絡流傳後，引起不少質疑，認為校方無視政府的惜食政策，平白糟蹋大批食物。面對批評，校方有工作人員在周一向內地媒體解釋，出於食品安全考慮，保安員才不准外賣進入校園，又指「小孩子」喜歡的都是多油多鹽的食物，而且在現時天氣下常吃外賣容易腹瀉，所以學校不提倡小孩吃外賣。

該工作人員又指，家長送餐給子女可以，但澄清有關外賣是學生自行訂的，基於他們進食後出問題校方要負責任，所以禁止帶入校內。由於外賣數量越積越多，所以才丟入垃圾桶運走。

校方的說法未能平息網民的不滿，認為校方無權剝奪中學生的選擇權以及丟棄學生購買的外賣，又批評「祖國在讓我們節約糧食，你們在做甚麼？」

事件也引起當地教育部門關注，亳州市教育局辦公室有工作人員向媒體表示，教育局相關科室正調查此事，「我們在處理這個問題，到時候也會給社會一個解釋的。」

BTV／澎湃新聞網

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