任志強被重判丨優秀黨員變民主鬥士 父曾任商務部副部長

北京華遠集團前董事長任志強出生於1951年，是一個官二代、紅二代，年輕時被下放延安，其後經父親介紹加入解放軍，順勢加入共產黨，多次被評為優秀黨員。1984年，任擔任國企華遠建設，此後開始發跡，成為地產大亨，一直作風敢言，曾指內地應發展西方民主價值觀，被中共批評他「公然反黨」，至2014年退休。內地有作家稱，「任志強也許是地產界讀書最多、最清醒的人，也是最具有思考能力的人之一，可他又是最被批判、最被妖魔化的人。」

政績方面，任志強曾任北京市西城區人大代表，現任北京市政協委員。任志強當官時，仍不時在微博上「大放（中共眼中的）厥辭」，不過沒有被「處理」，讓人的眼光落在他的父親身上。

任志強的父親叫任泉生，1918年7月出生於山東省掖縣，2007年8月1日病逝於北京，享年89歲，當時新華網還就此發通稿，胡錦濤、曾慶紅、賀國強等人在他病重期間，曾表示慰問及哀悼。

任泉生1937年參加革命，屬於知識分子，起初一直從事後勤部長或其他財經工作；抗戰時期，在新四軍五師李先念所在的中共豫鄂邊區工作；1946年赴東北，職位至省長；後來被分配到商業部、供銷合作總社工作，於1964年成為商業部副部長。

綜合報道

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