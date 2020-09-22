中美角力｜外媒：跟胡春華意見分歧 劉鶴主張美大選後公佈美企黑名單

中美關係惡化，兩國持續出招針對對方企業。中國商務部上周六（19日）發佈針對外國企業的《不可靠實體清單規定》，但至今未公佈哪些外國企業被列入這份清單。美國《華爾街日報》報道，中共高層對何時發佈黑名單上的美國公司名單存在分歧，中共副總理胡春華主導盡快制定黑名單，但劉鶴則主張，應等到美國大選之後再公開。

據知情人士透露，最近幾星期，由負責外國投資和貿易的副總理胡春華領導的一個跨機構小組加快了對「不可靠實體」名單作出定稿，作為對美國制裁中國企業的回應。據悉，當中國首次開始編制清單時，曾研究中國技術公司對美國供應商的依賴程度。由胡春華領導的團隊要求商務部及網絡安全管理局和反壟斷斯監管機構提供有可能列入黑名單的企業名稱。

中國商務部周六提供了更多細節，表明一份清單已接近尾聲，稱黑名單的公司和個人將被禁止在中國買賣，以及在該國投資。

報道稱，有高級官員，包括北京與華盛頓的首席貿易談判代表副總理劉鶴，現在擔心發佈這份名單可能會激怒美國採取更加嚴厲的措施，應等到美國大選之後，才公佈名單。

中國許多人希望如拜登擊敗特朗普選上美國總統，才能與美國重建關係。北京一名高級政府顧問表示：「至少各方可在拜登的多邊機構框架下合作。」

報道又表示，習近平未來兩年左右的工作重點是，防止在2022年中共領導人換屆之前，不會對其繼續執政的出現任何挑戰；而若對中美關係處理不當，或會在國內對他造成政治傷害。

《華爾街日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！