澳籍記者上月被捕、兩名駐華澳洲記者亦在本月被國安問話後急撤，中國卻指是澳方先於6月入屋搜查四名中國駐澳記者在先。不過，澳洲廣播公司（ABC）前駐華辦公室負責人卡尼（Matthew Carney）卻一下子把「戰線」推前兩年，昨刊文披露早於前年已不斷遭受中國官方滋擾、恐嚇，甚至連當時年僅14歲的女兒也是脅迫的對象，遭傳喚到公安部門拍片認罪。

昨日ABC以〈「你會被關起來」：ABC前駐華分社社長首次披露逃離中國經過〉為題刊登卡尼的文章，卡尼在文中指他為免影響到ABC在中國的運作，到了早前最後一名記者都逃離中國，才披露他當年的遭遇。

卡尼指前年8月收到來自中共網絡安全和信息化委員會的電話，對方稱卡尼的報道「違反了中國的法律法規，散佈謠言和非法有害的信息，危及國家安全並損害了民族自豪感」，隨後的三個月，卡尼就不斷遭受恐嚇和滋擾。

手機被停留在「坦克人」畫面

卡尼指，他報道新疆維吾爾人被大規模拘留時，有國安人員在午夜時到他入住的酒店房間叩門，詢問日常活動。他的電話隨後也被入侵，「我醒來時看到有人遠程控制我的電話，並登入我的電子郵件賬戶。」卡尼指對方在電郵中找到一個與六四「坦克人」有關的材料，搜索過後一直處於打開該郵件的狀態，「我認為這是故意讓我知道他們在監視。」當時卡尼正準備要續簽簽證，雖然他一早已預計會被留難，卻想不到會嚴重至被中國外交部下令去「喝茶」。他指，當他到了外交部一個會議室，職員把他的報道逐一讀出，「『新疆的再教育營！政治處決！監禁勞工活動分子！專家們稱習近平是獨裁者﹗』每提到一篇報道，她的憤怒就會增加，直到完全被激怒。」但更為嚴重的是，前往入境部門辦簽證蓋章時，他竟然收到需帶同14歲女兒前往公安部門的指示，「感覺就像是中國劇本的情節：對付家人，以此作為精準懲罰和報復的一種方式。」

拍片認罪 舉家逃離中國

在公安部門內，職員告知傳召他的原因是因為他違反簽證規定，他的女兒因為已經年滿14歲，也被控同罪，「卡尼先生，我必須通知你，我們有權將你的女兒留在一個不公開的地點」。但對方當時並沒有告訴他違法原因，即使卡尼告之對方，第二天將會舉家離開中國，該名職員卻回應，「你正在接受調查，我們已對你的護照實施了出境禁令。」又說如果簽證到期，也不是被驅逐，而是「你將被拘留」。

隨後卡尼才獲另一人告之犯罪原因：他們沒有在10天內把即將過期的簽證轉移到剛獲簽發的新護照中。當局要求他們第二日再來拍片認罪，翌日卡尼和女兒也如當局所願在攝錄機前承認自己的罪行，「是的，我沒有在新護照上貼放簽證。」同年12月，卡尼舉家返澳，「乘上離開的航班從未感覺如此美好。」

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