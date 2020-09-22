中澳交惡丨華為削1,000澳洲員工 放棄投資研發計劃

澳洲配合美國推行華為禁令，與中國關係進一步轉差。中國科技企業華為受到澳洲5G禁令影響，宣佈會裁減澳洲員工人數和減少投資。

路透社報道，華為澳洲首席企業事務官透過電郵發表聲明，指自從澳洲對華為實施5G禁令以來，已經損失1,000個高科技、高薪的職位，員工數量已經減至不足200人，到明年人數將會更少。

外媒周二（22日）報道，在2018年8月前，華為有1,200名澳洲員工，當時更有計劃招攬更多人員，以爭奪在澳洲發展5G的機會。不過，隨着當局實施禁令，令到公司職位一路減少，而華為已經終止1億澳元（約5.59億港元）的研發計劃。

有分析指，澳洲除了實施華為5G禁令，早前又呼籲獨立國際調查武漢肺炎病毒來源。北京不滿澳方舉動，增加澳洲牛肉進口限制，並針對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查。

路透社／IT Wire

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