人間悲劇｜記者採訪巴士撞途人車禍 收通知死者為父親

天意弄人，台灣一名記者採訪一宗奪命巴士車禍後，才收到到通知，事件中死者竟是父親，記者即場淚崩。

事發於昨晚８時許，台灣三重客運26線公車司機許英豪（47歲）開車時打瞌睡，巴士駛至台北市內湖路時失控衝上人行道，撞死54歲許姓男途人，接着再撞到24架停放路邊的電單車車，一名當時在人行道巡邏的警員亦險被捲入車底。被輾過 許姓路人事後被送醫，最終傷重不治。

一名許姓記者當時剛巧在車禍現場附吃晚餐，聽聞發生車禍，雖然自己已下班．但趕赴現場，替同事拍攝第一手現場畫面。由於當時現場混亂，記者未有留意傷者身份。採訪結束後，記者返回餐廳，突然接到警方來電：「你父親發生嚴重車禍，情況不樂觀」。記者急忙趕赴派出所，後來才知道內湖巴士車禍死者就是他的父親，讓他當場淚崩、情緒崩潰。

三重客運證實，司機許英豪駕車時打瞌睡，導致發生嚴重死傷事故，目前已停止他出車勤務，警方也依過失致死罪將他移送法辦，檢方諭令5萬元交保。

台灣《蘋果新聞網》

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