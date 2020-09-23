中美角力｜中共黨媒：甲骨文係披羊皮嘅狼 成TikTok合作夥伴屬「溫柔陷阱」

TikTok與甲骨文的交易案，充滿暗湧。美媒報道甲骨文（Oracle）將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴，成為其「可信技術提供商」。不過，中共黨媒《人民日報》旗下的人民網昨日發文，形容這次交易只是美國政府極限施壓後設計的「溫柔陷阱」，目的是要「奪取一個中國企業研發出來的強大應用程式，將控制權、技術都掌握在美國人的手中」。文章最後總結：「披着再光亮的羊皮，狼還是狼！」

文章大肆「數落」甲骨文，形容該公司只不過是一家大型數據庫提供商，在移動互聯網產品上沒有任何運營管理經驗，同時該公司的技術產品機制落伍，通過大型數據庫收高價授權費，根本無法適應分佈式、靈活多變的移動互聯網時代，「甲骨文在技術能力和管理機制上的短板（缺點），對TikTok的發展而言很可能反而是災難性的，真不知道它何以能成為『可信技術提供商』」。

文章指出，甲骨文的參與TikTok的交易案，只不過是美國政府極限施壓之後設計的一個「溫柔陷阱」，通過這樣一個表面上的合作，「看似不付出任何代價，就奪取了一個中國企業研發出來的、美國互聯網企業無法與之競爭的強大應用，把這個企業的控制權、技術完全掌控在美國人的手中」，並稱「很顯然，甲骨文其實充當了美國政府的『白手套』。」

文章又指出，這樣一份協議「不過是美國政客、企業各就各位、相互配合，對TikTok實施的一次圍獵」，目標是奪取一個有影響力的中國移動互聯網公司控制權，「寄希望於對手，以為順應它的某個規則，就可以避免損失，這是絕不可能的！表面的退讓就是做了一個大陷阱等着你去跳。美國政客和企業聯手展現了這樣一個赤裸裸、血淋淋的美式案例」。

最後，文章總結的道：「披着再光亮的羊皮，狼還是狼。面對狼，唯有鬥爭，才能有生機！這是我們必須從這個案例中汲取的啟迪！」

人民網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！