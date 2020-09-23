兩岸角力｜美軍校期刊倡在台駐軍 專家：美軍未到危險先到

美台最近互動頻繁，刺激大陸武嚇升級，解放軍不斷舉行演習，又頻密派軍機擾台，甚至越過台海中線挑釁。最新一期美國陸軍大學《軍事評論》（Military Review）雙月刊專題探討台海局勢，當中不少前美軍將領均認為美軍要重返台灣駐守，才能阻嚇解放軍攻台。有軍事評論員向《蘋果》表示，兩岸最易開戰的時機是「駐軍風」吹得成勢，美軍又未抵台前，因美軍如真正駐台，解放軍就會失去出手的最佳時機。

對於美軍重新駐台灣的可能性，Neo Hong Kong軍事頻道主持Larry認為，美台應先正式建交才會有藉口讓美國駐軍，但是否建交很視乎美國大選結果，如特朗普連任加上國際反中的主旋律下，台美就很有機會重新建交。

Larry又指，觀察民進黨政府對大陸的態度也很強硬，美國如提出駐軍，相信台灣會樂於接受：「台灣艦隊之前話有信心可以阻截七成的解放軍入侵，這成績其實已算做得好，但蔡英文都唔滿意，反映她（在國防上）是很進取。」

Larry認為，美國是否在台灣駐軍，最重要的考慮不是會否與大陸開戰，而是若不駐軍會損失的東西。他說：「台灣戰略位置重要，一失去，第一島鏈便出現大缺口，解放軍可出西太平洋，突破第二島鏈，甚至去到第三島鏈」，這對美軍的威脅更大。所以美國要計算得好準確，究竟在台駐軍的代價大，還是解放軍攻台時快速馳援更有效。

Larry估計，台灣與同屬島國的日本情況相似，假如美國駐軍，將會以海軍陸戰隊為主，數量不會太多，可能在6,000至20,000人之間。Larry指，即使只有6,000名美軍駐台，已經很具阻嚇力：「就像南北韓，有美軍，北韓（南侵）的心理障礙便大很多，因它不是打駐韓的3萬幾美軍，是背後代表的整個陣營和盟友。」

Larry認為，美軍駐軍台灣的說法，會令中共信以為是最危險，他說：「如果『駐軍風』吹得成勢，但又未真係駐守到台灣前的時間最危險。」解放軍如不攻台，到美軍進駐台灣後，以其目前的海空軍實力和兩棲登陸能力而言，將會失去最佳武統時機，「美軍到了台灣後再打，就有些像當年科威特一樣，即使被你（解放軍）搶了個島（台灣），以美軍能力也可以搶返。」

Larry認為如果美軍駐台真的成事，第七艦隊一定最先有行動，「例如有個航母群長駐台灣東面、定期派B-1B、B-52轟炸機在附近飛行」，以阻嚇解放軍不敢動手。他指其實美軍近期不斷在台海、南海活動，某程度也是預演：「美軍不斷派E-3、P-8、P-3等偵察機或反潛機到台海和巴士海峽，其實已經是戰場經營，如果未來有衝突，現在已經收集到足夠的電磁、聲紋資料與情報」，可以迅速判斷解放軍派出的機艦型號，預先做防備反應。

假如美國駐守台灣之議不成事，又是否代表台灣難以招架解放軍的武統？Larry認為大陸無異在台海衝突中掌握主導和火力優勢，但他認為台灣有能力堅持72小時，不被解放軍佔領全台灣，而且相信一旦台海起戰端，駐日美軍也不會袖手：「美國在日本橫須賀的航母、在沖繩的空軍，可好快馳援台灣，搶奪空優（空中優勢）」，如解放軍失去空中優勢，他認為很難繼續完成攻台。

美國曾在1951至1979年在台灣駐軍，初時派駐台灣的美軍有5,000人，1970年高峯期增至3萬人。軍種方面，除負責指揮的美軍協防台灣司令部（USTDC）及駐台美軍顧問團（MAAG），還包括海陸軍三軍，但以空軍人數最多，第327航空師，及空軍第18聯隊的44戰機中隊及67戰機中隊，分別曾駐守台中清泉崗空軍基地及台南空軍基地。

1971年美國對華政策改變，駐台美軍陸續撤走，當時，部份美軍轉往越南，空軍部隊則分別改駐沖繩及菲律賓，最後一名美軍則在1979年5月開台灣。

不過，美國在台協會（AIT）去年4月首次證實，自從2005年起派到台灣的美國政府人員中，就包括現役軍人，他們分別屬於陸軍、海軍、空軍與陸戰隊，負責駐守敏感區域及與在台灣招聘人員負責保安，與其他美國的大使館一樣。不過，這些在台灣的軍人都沒穿制服，僅穿便服。

《蘋果》記者

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