美藏族警涉助華監視藏移民被捕

美國紐約一名中國出生的美籍藏裔警員兼美軍後備兵，因協助中共監視移民美國的藏人及藏獨活動，被美方拘捕。被捕男子謊報曾被中共迫害以換取庇護，後來被揭家人與中國關係密切。他21日在布魯克林聯邦法院出庭，同時又被控電滙詐騙及作虛假陳述等罪，一旦罪成將面臨最高55年監禁。

謊稱遭中共迫害換庇護

33歲的昂旺本身是一名藏人，最初持文化交流訪客簽證赴美，之後逾期逗留，再以遭中國酷刑迫害為由申請庇護。起訴書提到昂旺身在中國的家人與中共關係密切，其父是退役解放軍兼中共黨員，兄弟是解放軍後備軍，母親是退休幹部及黨員。

他被捕前在美國陸軍預備役軍階至上士，同時是紐約市警員，隸屬皇后區第111轄區，加入社區事務部，負責維繫紐約警察局和社區之間的聯絡。昂旺借職權之便，向中國提供紐約和其他地方有關藏族移民的資訊，搜索藏獨運動人士，還藉此透過一些警局的公開活動，讓中國領事館官員接觸警局高層。

案情指，昂旺2014年開始與一名在中國領事館工作的中方人員接觸，至2018年再與另一名中方人員開始聯絡，更稱對方為「老闆」。他除向中方提供當地藏人訊息外，自2014年起，曾以短訊或打電話方式，聯絡多名中國領事館人員，次數超過100次。

中國外交部發言人汪文斌昨回應事件指，美方有關指控純屬揑造，所謂的起訴書充斥着「似乎」「可能」等臆測，完全是欲加之罪。

美國CNBC財經台/全國廣播公司