鐵腕治疆｜黨媒稱新疆人赴安徽做技工有自信 報告揭逼入血汗工廠

美國眾議院於當地時間22日高票通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，禁止所有新疆製商品進口，並要求美國總統特朗普制裁涉及新疆強迫勞動的中國官員。內地官方媒體中新網在《法案》通過前「洗白」，指新疆籍勞工變身「技術能手」，還訪問多名「技工」，有女工從新疆到安徽合肥工廠操作電腦管理生產，報道指「她變得更自信，也對未來生活充滿了期待。」

●報告揭露「援疆」實為血汗工廠

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）今年3月就發表報告指，中國政府自2017年開始有系統性將至少8萬名維族人從新疆轉移到遍佈中國9個省份的工作，至少27間工廠參與這項「強迫勞動」計劃，而83間國際公司，如Nike、Adidas、Zara、GAP、BMW、大眾汽車、Apple、Google等多間跨國企業均選用這27間工廠的原料。

報告中舉出一間接Nike訂單的青島泰光製鞋有限公司，工廠周圍圍牆就佈滿鐵絲網，廠區也設有哨塔與警衞駐守的哨站，工廠不許維族工人在假日回家。另一間為iPhone生產鏡頭的歐菲光科技股份有限公司，就從新疆和田轉移700名維族人到江西廠房，向他們灌輸「有事幹、有業就、有錢賺、知黨恩、感黨恩、跟黨走、保穩定的新時代有為青年」。

●官媒洗白稱新疆「技工」成功脫貧

中新網訪問合肥一間工廠，180多名勞工來自新疆，挑選了3名「技工」接受專訪。23歲的阿曼古·阿布來提指自己來自六口之家，兩妹一弟還在上學，家庭收入主要靠耕種為生。2016年，她抱着出來看看的想法報名到合肥工作，至今已經4年，已在生產車間當上班組長，月薪有4,000多元人民幣（下同；約4,570港元）。報道指，阿布來提靠着「穩定的收入，成功脫貧」，也獲得「致富能手」的稱號。阿布來提說：「這邊上班有穩定的收入賺錢，家裏的條件也比之前好了，脫貧了現在比那邊的好多人講，已經很不錯的了。」

阿布來提說：「把自己這邊賺的自己存的錢拿回去，學個技術，開個店或者甚麼的，我想自己幹個事。」她表示希望能學好技術後回家鄉發展，「以前我就光待着我的家，我沒有感受到好多那些發展好多變化，來這裏之後感受到了這邊的生活條件，各個方面都是比我們那邊好多，我們那邊也是需要好多方面都要跟着這邊的要學。」

另一名到合肥打工的新疆員工阿孜古·依明，2019年才到合肥打工，普通話還說得不好，工餘時間就在微信賣家鄉品牌的化妝品，每月有2,000多元（約2,286港元）額外收入。她出來打工之前，她從沒有使用過智能手機，如今，她不僅習慣了用手機召車、購物，還經常跟家人使用視像對話。

據新疆務工人員帶隊老師布再娜甫·買買提表示，這裏的新疆員工們在工作之餘，也會舉行文體活動或外出遊玩，不僅開闊眼界，也增長見識，還變得更加自信。買買提說：「員工的父母給我們打電話說，給我們兒子掙了這麼多錢。給我們這個老師你們辛苦了，然後是我們員工也看到我們的辛苦，然後他們也告訴你老師辛苦了，就這樣子說話以後，我們心裏覺得很開心。」

●維族跟漢族同工不同酬

長期關注中國人權問題的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter）曾揭露，一些維族人被送到浙江、廣東、江西等地的工廠，超時工作，工廠內的幹部和警衞監視下，他們不准讀《可蘭經》、不准祈禱；下班後還要「上課」，學習愛國主義、政府的法律法規、漢語，每周一必須參加升旗禮、唱中國國歌；一旦被發現私藏《可蘭經》，就要被送回教育轉化營「學習」3至5年。

維族人跟漢族人在同一個工廠，但同工不同酬。福建省泉州市的維族工人，每天被要求工作近13個小時，月薪僅有2,800至3,000元（約3,400港元）；同廠的漢族員工月薪則為6,000至8,000元人民幣（約9,100港元）。有維族員工說：「每天加班我們都很累，想偷偷祈禱都沒有時間和精力了，時間長了，我想我會忘記信仰的。」

●新疆官場變動「以夷制夷」

近日，新疆官場還出現人事變動，一直在內蒙古工作的70後滿族的孫紅梅，首次跨省到新疆擔任省政府副主席，另一名在國家計委農村經濟司農業處幹部的劉蘇社，也「空降」到新疆擔任副主席一職。兩人到新疆任職，均由正廳級幹部晉升為副省部級幹部。

中新網／《南方都市報》／《寒冬》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！