12港人送中一個月｜家屬委託4律師探視 出示公證書仍拒見「耍流氓」

12名港人上月23日循海路往台灣途中被中國海警截獲，扣押於深圳鹽田看守所，事件發生至今一個月。四名受家屬委託的內地律師今早（23日）前往看守所，要求會見當事人。

今早前往深圳鹽田看守所的四名律師包括梁小軍、范標文、宋玉生和吳莉，其中梁小軍代理的是「香港故事」成員李宇軒，范標文則代理公開大學學生張俊富，宋玉生代理的是鄧棨然，而吳莉代理的則是只有17歲的鄭子豪。范標文則帶同公證前往，他表示，其他三位律師都被告知當事人已經請了兩個律師，他提交公證手續給看守所，仍然未能收到答覆。

四名律師於今早到達鹽田看守所後，據了解，看守所派出一男一女兩工作人員，均穿着便衣，用黑皮套罩住工作證，在保全副隊長的陪同下對律師一個一個接待，其中一名女工作人員稱委託書必須有司法轉遞章，律師要求提供法律依據。

之後看守所職員返回，再來時給出的是《最高人民法院、司法部關於涉港公證文書效力問題的通知》，律師搜出該通知出示給他們看，證明這僅是針對民事、經濟案件需要做公證的文書，而這是刑事案件，對方稱會再請示上級。律師要求看守所人員給予聯繫電話，獲回覆對外統一給分局執法管理中心電話。有律師又質疑，如果有帶同公證都不讓會見當事人當局是否在「耍流氓」。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！