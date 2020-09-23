思科遭內地部門「提名」列黑名單

中國商務部上周六發佈了針對外國的《不可靠實體清單規定》，惟未公佈清單內容。《華爾街日報》（WSJ）引述消息人士透露，美國科企思科（Cisco）被多個部門「提名」列入清單，但在公開清單的時機上，「中國領導人在扣動扳機方面猶豫不決」，甚至出現爭議，中國副總理劉鶴等高官擔心公開清單或招致美國更嚴厲的措施，應在美國大選後決定。

WSJ引述知情人士稱，中國最初準備清單時，研究了自家科企對美國供應商的依賴程度，中國領導層正權衡如何在回擊的同時，不產生不可挽回的影響。該知情人士又指，中國副總理胡春華最近幾周率領的一個跨部門小組，加快了「不可靠實體」清單的制訂工作，同時要求包括最高經濟規劃機構、商務部、網絡安全管理局在內的幾個部門提交建議名單。

此前《環球時報》曾透露滙豐、FedEx可能被列入中方的「不可靠實體清單」。知情人士則向WSJ透露，上述部門提交的名單中均有「思科」。據悉，思科已失去向一些長期中國客戶供貨的合同。有美企高管稱，近幾個月，有關當局甚至指示中國企業支付罰金，違反與美國供應商簽訂的合同。

華就公佈時機內訌

至於清單的公佈日期，WSJ稱包括劉鶴在內的高級官員正擔心，公佈清單或激起美國採取更嚴厲的措施，並認為應該等到美國大選後再做決定。北京的一位高級政府顧問則稱，如果拜登上台，至少大家有可能在多邊機制下行事，而目前形勢越來越極端。路透社則引述消息指，中國對《不可靠實體清單規定》留有一定的空間，具有威懾作用。清單不會一次全部公開，更可能是多次不定量、不定期發佈增減。

《華爾街日報》/路透社