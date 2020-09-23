時代百人｜蔡英文稱入選屬「國家榮譽」 全民努力讓世界看見台灣

美國《時代》周刊公佈由編輯挑選的本年度100大全球最具影響力人物，台灣總統英文入選，她在FB回應稱這並非她個人榮譽，而是「整個國家的榮譽」，因為民眾努力，「才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣」。總統府亦表示，當局正爭取蔡英文透過視象方式，出席11月底舉行的APEC峯會。

蔡英文是繼前總統陳水扁、馬英九之後，第三名獲選為百大全球最具影響力人物的台灣總統。她在FB上表示，她感到相當榮幸，並認為這次獲選，是台灣民眾一同努力，「守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明#TaiwanCanHelp」，這是「所有台灣人共同的成就」。她亦感謝美國參議員克魯茲（Ted Cruz）為她寫推薦文章。

蔡英文在FB上又表示，今年來自台灣、同志運動先驅祁家威亦入選百大影響力人物，蔡表示，台灣是亞洲首個婚姻平權合法化國家，希望世界能看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖，「不論是在哪個領域，我們都要繼續為自己的理想來努力」。

台灣近期在國際社會曝光不斷增加，彭博報道蔡英文高票當選、抵住武漢肺炎疫情及中共施壓，而且降低經濟上依賴大陸，認為今年「很難找到比蔡英文過得更好的領導人」。報道更認為，台灣正加強與包括美國在內各個無邦交盟友的經濟關係，希望能藉此促使美國有更強意願介入維護台灣安全。

台灣今日有報道指當局正爭取讓蔡英文以視像方式參與今年的APEC峯會，總統府發言人Kolas Yotaka今日未有否認，僅表示目前細節都交由外交部接洽，有消息將會公佈。

不過，知情人士向台灣《蘋果新聞網》分析，台灣雖是APEC的「經濟體會員」，但礙於中共壓力，台灣一直以「中華台北」的名義參與，歷年來台灣總統無法親自與會，只能以「領袖代表」與領袖峯會。即便以視像方式進行，要讓蔡英文出席，都須獲所有APEC成員同意，困難度十分高。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！